Dürfen russische Sportler bald wieder an Olympischen Spielen teilnehmen? Bereits solche Überlegungen sorgen für hasserfüllte Reaktionen auch in Berlin. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland“ mahnt faktenreich zur Vernunft. Hier mehr erfahren.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bereitet die Rückkehr russischer und weißrussischer Sportler auf das internationale Parkett vor. Es gibt seit Dienstag eine offizielle Empfehlung, den verbannten Sportlern die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen, zunächst unter neutraler Flagge, ohne Hymne und unter Auflagen, sich politisch nicht zu positionieren.

IOC-Milde, Faesers Zorn

Ob die Sportler auch zu den Olympischen Spielen in Paris (Sommer 2024) und Mailand (Winter 2026) reisen dürfen, werde zu späterer Zeit entschieden, so die IOC-Exekutive nach einer Sitzung in Lausanne. Zur Begründung verwies das Komitee auf Antidiskriminierungsgebote in UN- und olympischer Charta.

Statt nun Freude und Erleichterung darüber zu empfinden, dass der Sport als verbindendes Element völkerverständigend auftritt und die Einbindung russischer Athleten als Zeichen des Friedens zu werten, dreht Innenministerin Nancy Faeser vor Zorn durch. Sie pöbelte: „Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport.“ Das IOC stelle sich auf „die völlig falsche Seite“.

Tag der Schande?

Klar, dass auch FDP-Kriegspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann den Schritt verurteilt und von einer „schändlichen Verhöhnung“ ukrainischer Opfer spricht. Der polnische Staatssekretär Wawrzyk redet sogar von einem „Tag der Schande für das IOC“, während in der Ukraine schon der künftige Boykott von Wettbewerben diskutiert wird, an denen russische Athleten teilnehmen.

Thomas Bach, Präsident des Internationale Olympischen Komitees, entgegnet mit folgender Argumentation:

„Wenn die Politik entscheidet, wer an den Olympischen Spielen teilnehmen darf oder nicht, wäre das das Ende des Sports auf der Welt.“

Michael Brand, Menschenrechtsbeauftragter der Unionsfraktion im Bundestag, forderte daraufhin, Bach den Diplomatenpass zu entziehen: „Wer wie Bach deutsche und europäische Werte so sehr verachtet und sich so total in den Dienst von Diktaturen und nun selbst gesuchten Kriegsverbrechern wie Putin stellt, der hat sein Recht auf einen deutschen Diplomatenpass verwirkt.“

Der Deutsche Olympische Sportbund hält die IOC-Empfehlung indes zwar für falsch, will sich aber nicht widersetzen:

„Der DOSB war und ist weiterhin gegen die Wiederzulassung. Aber wir akzeptieren, dass wir mit dieser Haltung einer Minderheit im internationalen Sport angehören.“

Das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) hat die Bedingungen für die Rückkehr in den Weltsport übrigens als „Diskriminierung aufgrund der Nationalität“ bezeichnet. Die angekündigten Kriterien für die Rückkehr seien „inakzeptabel“, so die Formulierung in einer Erklärung.

Fehlt eigentlich nur noch die unvermeidliche Stellungnahme von Wladimir Klitschko. Der frühere Box-Weltmeister zur Bild: „Herrn Bach mache ich persönlich verantwortlich für diese Entscheidung.“

Die antirussische Haltung, die auch bundesdeutsche Politiker ungeniert an den Tag legen, darf nicht unbeantwortet bleiben. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland. Die NATO marschiert“ deckt die wahren Hintergründe des gegenwärtigen Konfliktes auf. Hier bestellen.