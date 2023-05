Interview: Hetze gegen mögliche Basis-Bürgermeisterin

„Schlager, Drinks und QAnon“ – unter diesem Titel feuerte der Tagesspiegel gegen eine Veranstaltung in der Stadthalle von Falkensee. Eine gefährliche antisemitische „Verschwörungsparty“ habe dort stattgefunden. Doch was geschah in Wirklichkeit?

Wir haben bei der Organisatorin Heike Stumpenhusen nachgefragt. Ihre Darstellung der Ereignisse unterscheidet sich grundlegend von der Hetze des Mainstreams.

Heike Stumpenhusen tritt jetzt auch als Kandidatin der maßnahmenkritischen Partei Die Basis bei der Bürgermeister-Wahl in Falkensee (Brandeburg) an. Als einzige Bewerberin gegen das Establishment! COMPACT-TV-Chef Paul Klemm hat sich mit ihr unterhalten. Ebenfalls zugeschaltet: Friedemann Mack, Hauptgast der rauschenden Skandal-Feier – und medienbekannter Kumpel von Popstar und Corona-Kritikerin Nena!

▶️ Das Interview sehen Sie in dem Video oben.

