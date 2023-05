Impf-Verbrechen! Angeklagt: Ursula von der Leyen

In unserem Paket „Impf-Tribunal: die Anklageschrift“ sind enthalten:

COMPACT-Ausgabe „Impfdiktatur – Boostern bis zum Tod“. So viel Wortbruch gab es noch nie. Aus dem Inhalt: Die Impf-Diktatur: Der Staat zwingt uns an die Spritze.Boostern bis zum Tod: Österreich als Vorreiter; «Impfpflicht ist verfassungswidrig» O-Ton Otto Schily (SPD). Mehr Impfungen, mehr Tote: Sensationelle Studie aus Thüringen; Überleben in der Impf-Diktatur: Kleine Flucht, großer Frust; Frei wolln mer sei! Bürgerprotest in Sachsen; Tod im Mutterleib: Impfrisiken für Embryonen. Freiheit heißt Sklaverei: Philosophen als Hofnarren. Sowie das große Dossier zum Impfstreik: Aufstand im Versuchslabor: Generalstreikpläne in Österreich; «Der DGB ist Teil des Problems» Gewerkschafter Hilburger im Gespräch; Streik und Widerstandsrecht: Manfred Kleine-Hartlage im Gespräch.

COMPACT-Ausgabe „Omikron. Warum Lauterbach schlimmer als das Virus ist“: Er wollte auch Kleinkinder spritzen lassen und hielt an der Impfpflicht für Kliniken und Heime fest! Aus dem Inhalt: Schlimmer als Omikron: Lauterbachs neue Lügen; Virus ex machina: Laborthese: Omikron schlägt Delta; Helfer in Not: Impfpflicht stranguliert Pflege; Als nur die Kräftigsten starben: Seltsam: die Spanische Grippe. Recht vor links _ Achtung, 2G-Kontrolle!; Sellners Revolution _ Spaziergang als Waffe.

COMPACT-Sonderausgabe „Corona-Lügen – Wann bekommen wir endlich unser Leben zurück?“ COMPACT ist das Gedächtnis der Corona-Diktatur – wir entlarven ihre Lügen. In dieser Sonderausgabe finden Sie alle Quellen, Fakten und Studien, die die offiziellen Narrative zertrümmern. Ein ganzes Kapitel ist dem Impf-Irrsinn gewidmet. Diese Ausgabe ist eine Anklageschrift gegen die Corona-Verbrecher. Aus dem Inhalt. Erlösung per Injektion: Die Gefahren der neuen Impfstoffe; Viren – welche Viren? Schnellschüsse der Diagnostik; PCR-Test und RNA-Rätsel: Virologen ignorieren Robert Kochs Postulate; Gegen Corona impfen – ja oder nein? Kennedy im Gespräch mit Dershowitz.

COMPACT-Sonderausgabe „Corona-Diktatur: Wie unsere Freiheit stirbt“. Dieses COMPACT-Sonderausgabe liefert alle Argumente, die Sie gegen Impfzwang und Corona-Diktatur brauchen: Bestsellerautor Gerhard Wisnewski beschreibt den Vormarsch des chinesischen Modells über WHO und Weltwirtschaftsforum; der weltbekannte italienische Philosoph Giorgio Agamben umkreist in drei Beiträgen den Ausnahmezustand als totale Entrechtung des Menschen; sein deutscher Fachkollege Rudolf Brandner widmet sich der „Pathologie der Freiheit“, die das Regime über eine perverse Neuinterpretation der Grundrechte vorantreibt, und leitet daraus das „Recht auf Widerstand“ ab; Heino Bosselmann schreibt aus christlicher Sicht über Leben, Freiheit und menschliche Würde. Unverzichtbar: die Dokumentation des Infektionsschutzgesetzes, eines veritablen Ermächtigungsgesetzes.

Unser Paket „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ enthält alle Fakten, mit denen man den Impf-Verbrechern den Prozess machen kann – und die Mitmenschen überzeugt, von welchen Verbrechern wir regiert werden. Für dieses Paket mit rd. 300 Seiten rufen einen unschlagbaren Kampfpreis auf, damit die Wahrheit unters Volk kommt: Nur noch 9,99 Euro statt 31,70 Euro! Bestellen Sie „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ hier!