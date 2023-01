Immer mehr Messerangriffe in Zügen

An unseren Bahnhöfen und in Zügen wird mehr denn je gemessert. Das ist kein Zufall. Medien schweigen, das aktuelle COMPACT-Magazin nicht. „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ hat es in sich. Hier mehr erfahren.

Was glauben Sie? Wie oft ist im Jahre 2022 die Bundespolizei mit Straftaten an Bahnhöfen oder in Zügen konfrontiert gewesen? – 10.000 Male? 50.000 Male? 100.000? Oder weniger? Die Antwort: 398.848 Vergehen sind polizeilicherseits in diesem Zusammenhang registriert worden; ein Anstieg um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und niemand weiß, wie viele Straftaten darüber hinaus gar nicht zur Anzeige gebracht worden sind.

Immer mehr Messerangriffe

Traurige Entwicklung: Im letzten Jahr hat sich die Zahl der Messerangriffe sogar verdoppelt. Zu verzeichnen waren 336 solcher Untaten, allein 82 Attacken fanden in Zügen statt; 2021 waren es 44. Ungefähr die Hälfte der Taten geht auf das Konto von Ausländern, über die Vornamen der anderen Hälfte kann nur spekuliert werden.

Erst in der vergangenen Woche stach ein mehrfach vorbestrafter Palästinenser in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein wie von Sinnen auf diverse Personen sein. Zwei junge Leute starben, mehrere Personen wurden verletzt.

Die druckfrische Ausgabe des COMPACT-Magazins „Berlin ist überall“ befasst sich ausführlich mit dem Multikulti-Chaos in der Bundesrepublik. Leseprobe:

„Nahezu sämtliche Probleme sind hausgemacht, allen voran die Masseneinwanderung und Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel, Stadtteile. Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität. Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.“

Folgen sind neben Messerattacken zahlreiche weitere Formen der Gewalt. Allein in Zügen gab es im vergangenen Jahr 33 Reizgasangriffe und 97 Übergriffe mit „sonstigen gefährlichen Werkzeugen“, darunter Baseballschläger und auch Waffen wie Pistolen. Mehr als 14.000 Male hatte sich Polizei rund um Bahnhöfe 2022 mit Körperverletzungen auseinanderzusetzen, auch hier ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Anzahl der Sexualstraftaten stieg von 697 auf 857.

Ministerin reagiert nicht

Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, kommentierte via Twitter: „Die Geister, die unsere Politik rief. Ich darf Sie beruhigen, die Ministerin wird auch weiter am Personal sparen. Volldampf ins Verderben.“

Auf rund 20 Seiten widmet sich das COMPACT-Magazin in seiner neuen Ausgabe dem Multikulti-Chaos in Deutschland, eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit. „Berlin ist überall“ ist soeben erschienen. Jetzt bestellen.