Höcke: COMPACT-Interview schlägt Wellen

Das öffentlich-rechtliche Radioformat Deutschlandfunk Kultur hat im Rahmen der Berichterstattung rund um den AfD-Parteitag in Magdeburg das COMPACT-Gespräch mit Björn Höcke aufgegriffen. Das Interview in voller Länge findet sich in der jetzt erhältlichen COMPACT-Ausgabe „Der AfD-Sommer".

Die AfD steht derzeit ganz und gar im Interesse der Öffentlichkeit. Die guten Umfragewerte, der Parteitag in Magdeburg, Forderungen nach einem Brexit oder der energische Protest gegen die hemmungslose Einwanderungspolitik zwingen etablierte BRD-Medien über die üblichen Beschimpfungen hinaus immer häufiger auch zu inhaltlichen Auseinandersetzungen mit der AfD.

Melonis Irrweg

So hat der Deutschlandfunk jetzt die Frage nach der außenpolitischen Ausrichtung von Rechtsparteien thematisiert. In einem Beitrag vom 28. Juli heißt es bei Deutschlandfunk Kultur:

„Die Frage, wie positionieren sich rechte und rechtsextremen Parteien in Europa, ist keinesfalls einheitlich. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Co-Parteichef, schickt vor dem Magdeburger Parteitag eine Warnung an seine Parteikollegen. Der USA- und Ukraine-freundliche Kurs der italienischen Regierungschefin aus dem postfaschistischen Lager, Giorgia Meloni, sei ein Irrweg, sagt Björn Höcke im Interview mit COMPACT-TV.“

Es folgt dann ein Originalton aus dem Höcke-Interview mit COMPACT. Nämlich:

„Wir müssen so schnell wie möglich aus der amerikanischen Umklammerung entweichen. Das ist für unsere Nation überlebenswichtig, das ist für Europa überlebenswichtig, auch kulturell überlebenswichtig. Und ich glaube, das ist eine deutliche Mehrheit in der AfD, die das so sieht. Die Partei ist immer noch so jung und immer noch so hellwach, dass sie eine Bundesführung, die einen anderen Weg einschlagen würde, beispielsweise den Weg der Frau Meloni, nicht goutieren würde. Und dann würde eben der nächste Bundesvorsitzende in den Ruhestand geschickt werden – und ich wäre dann wieder dabei.“

Auch die Frankfurter Rundschau verfolgt diese Diskussion aufmerksam: „’Die AfD würde einen Kurs wie den Melonis nie akzeptieren‘, ließ Höcke jetzt wissen – im Interview mit dem rechtsextremen Publizisten und ‚Compact‘-Chef Jürgen Elsässer, der Italiens Premierministerin vorwarf, eine ‚knallharte amerikanische Außen- und Kriegspolitik‘ zu betreiben.“

AfD als Brennglas

Im weiteren Verlauf führt Höcke im Interview mit COMPACT in diesem Zusammenhang aus: „Unsere politische Elite ist globalistisch gleichgeschaltet. Und die AfD operiert da intern sicherlich manchmal auch in dem einen oder anderen Spannungsfeld, in dem man Impulse wahrnimmt, die schwerlich aus den eigenen Reihen kommen können, sondern die von außen gesetzt worden sein müssen.“

Und: „Ich glaube aber trotzdem, dass es die AfD geschafft hat, die Selbstbewusstwerdung unseres Volkes im Kleinen in gewisser Weise vorwegzunehmen: durch ihre zehnjährige Entwicklung, auch durch ihre Auseinandersetzungen, durch Flügelkämpfe, durch das In-den-Ruhestand-Schicken mehrerer Bundesvorsitzender, die nicht in der Lage waren, die Partei zu integrieren und die im Bereich der Außenpolitik dann vielleicht eine solche Zielsetzung gehabt hätten, wie sie mit Blick auf Meloni festzustellen ist. Ich glaube, dass die AfD als Brennglas einer deutschen Bewusstseinswerdung zu sehen ist.“

Das gesamte COMPACT-Interview finden Sie in der neuen COMPACT-Ausgabe „Der AfD-Sommer".