Nazis am Südpol? In Patagonien! Vorabdruck aus der Märzausgabe von COMPACT-Magazin. In Argentinien sollen entkommene NS-Forscher in den 1950er Jahren an modernster Atomtechnik gearbeitet haben. An dieser Halbwahrheit ist immerhin mehr dran als an Adolfs Flucht nach Südamerika. _ von Timo Beil Unentwegte glauben gern an einen deutschen UFO-Stützpunkt in der Antarktis, der dort während des Zweiten Weltkrieges mit Hilfe von U-Booten und Langstreckenflugzeugen errichtet worden sein soll. Bedenkt man jedoch die verhältnismäßig kleine deutsche