Hersh blamiert den Mainstream

Seit Investigativ-Legende Seymour Hersh den angeblichen Putsch in Moskau in seiner Bedeutung relativierte, schweigen etablierte Medien. Hersh im Original: Die neue COMPACT-Edition 11 bringt seine spektakulärsten Enthüllungen im Wortlaut. Hier mehr erfahren.

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh hat seine Kontakte zu Geheimdiensten spielen lassen und die herkömmliche Berichterstattung etablierter Medien ins Reich der Fabel verwiesen. Seinen spektakulären Text finden Sie hier: Seither meiden auch bundesdeutsche Staatsmedien das Thema.

Mainstream-Irrtümer

Dabei hatte die einstmals seriöse New York Times unlängst noch mächtig getrommelt und den Takt vorgegeben. Sie schlagzeilte: „Revolte wirft brennende Fragen auf: Könnte Putin die Macht verlieren?“ Auch die Washington Post sah den russischen Präsidenten „in den Abgrund blicken“.

BRD-Außenministerin Annalena Baerbock gab sich geradezu beseelt: „Wir sehen Risse in der russischen Propaganda.“ In der ARD wurde analysiert: „Die Schwäche Putins könnte für die Ukraine durchaus eine Chance sein.“ Die Neue Zürcher Zeitung ergänzte bedeutungsschwanger:

„Die Rebellion deckt Putins Schwäche auf – das wird den Niedergang Russlands auf der internationalen Bühne beschleunigen.“

US-Außenminister Antony Blinken kam ebenfalls mit derartigem Einheitssprech um die Ecke: „Vor sechzehn Monaten dachten die russischen Streitkräfte, sie würden die Ukraine als unabhängiges Land von der Landkarte tilgen Jetzt mussten sie Russlands Hauptstadt Moskau gegen Söldner verteidigen, die Putin selbst geschaffen hat Das ist eine direkte Herausforderung an Putins Autorität Diese zeigt echte Risse.“

Hersh stoppt sie alle

Seymour Hersh aber grätschte der Elite dann dazwischen. Er betont vor allem, dass die Auseinandersetzungen mit der Wagner-Gruppe keine akute Bedrohung für Putin dargestellt hätten. Im Gegenteil: Putin sei sogar gestärkt aus den Turbulenzen hervorgegangen.

Der Konflikt war laut Hersh schon seit Jahresbeginn vorauszusehen gewesen und habe Moskau nicht wirklich überraschen können. Dass Russland nach der Einnahme von Bachmut weniger auf Angriff, sondern eher auf Absicherung gesetzt habe, sei offenkundig gewesen.

Hersh geht zudem davon aus, dass die von der Wagner-Gruppe angezettelten Unruhen dem Westen zunächst gut in den Kram gepasst hätten, um von der ukrainischen Offensive abzulenken, die zu einem großen Flop missraten sei.

Die Entscheidende und von Geheimdienstquellen gestützte Hersh-Erkenntnis lautet:

„Wir haben nie erfahren, dass Wagner vor drei Monaten von der Bachmut-Front abgezogen und zur Demobilisierung in eine verlassene Kaserne nördlich von Rostow am Don gebracht wurde. Die schwere Ausrüstung wurde größtenteils umverteilt, und die Truppe wurde auf etwa 8.000 Mann reduziert, von denen 2.000 in Begleitung der örtlichen Polizei nach Rostow gingen. Putin hat sich voll und ganz hinter die Armee gestellt, die es zugelassen hat, dass Prigo sich lächerlich gemacht hat und nun in der Versenkung verschwindet. Und das alles, ohne militärisch ins Schwitzen zu geraten oder Putin in eine politische Pattsituation mit den Fundamentalisten zu bringen, die glühende Verehrer Prigos waren. Ziemlich gewieft.“

Und so hat Legende Hersh einmal mehr die gesamte etablierte Medienwelt entlarvt und blamiert. Dies war ihm zuletzt schon rund um die Nordstream-Anschläge vor knapp 300 Tagen gelungen. Während herkömmliche Medien im Dunkeln tappen oder einfach Storys aus der Propaganda-Abteilung des Weißen Hauses nachbeten, hat er die Täterschaft der USA und die Helfershelfer-Rolle Norwegens minutiös dargelegt.

Letztlich hat Hersh die Schuld der Biden-Regierung an der Nordstream-Sprengung quasi Alleingang ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Schon früher hatten seine preisgekrönten Reportagen weltweit für Aufsehen erregt und die Wahrheit enthüllt, etwa beim US-Massaker in My Lai und der US-Folterhölle in Abu Ghraib.

COMPACT bringt Hershs Nordstream-Veröffentlichungen erstmals auf Deutsch an den Kiosk, dazu ein vertiefendes Interview zum Thema, das Jürgen Elsässer mit ihm geführt hat sowie mit weiterem Bonus-Material. Ein zeitgeschichtliches Dokument erster Güte! Die COMPACT-Edition 11 mit Hersh-Enthüllungen ist bereits lieferbar. Hier bestellen.