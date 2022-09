Heißer Herbst: AfD bei Niedersachsen-Wahl zweistellig?

Westdeutschland ist für patriotische Politik schon verloren? Neue Umfrageergebnisse legen einen anderen Schluss nahe. Bürger gegen grüne Great Reset-Politik: COMPACT 9/2022 mit dem Titelthema „Heißer Herbst – Warum die Regierung Angst vor dem Volk hat“: Das komplette Inhaltsverzeichnis und die schnelle Bestellmöglichkeit gibt es hier.



In Italien dürfte am kommenden Sonntag ein markerschütterndes politisches Erdbeben bevorstehen. Giorgia Meloni von den patriotischen Fratelli d`Italia könnte neue italienische Ministerpräsidentin werden und genau das erreichen, was Marine Le Pen in diesem Frühjahr noch verwehrt blieb, nämlich die Regierungschefin eines großen EU-Landes zu werden.

Überraschende Umfrageergebnisse

Auch im österreichischen Bundesland Tirol stehen am kommenden Sonntag Landtagswahlen an. Hier hat die in Wien und bislang auch in Innsbruck regierende ÖVP so viel Angst vor den Wählern, dass sie unter dem Namen ihres Spitzenkandidaten („Liste Mattle“) antritt. Die FPÖ, für die das Bundesland traditionell ein schwieriges Pflaster ist, kann laut Umfragen hingegen zulegen und möglicherweise sogar ein Ergebnis von 20 Prozent plus x realisieren.

Westdeutschland hingegen schien im Gegensatz zum Rest Europas bislang in seinem tiefen politischen Dornröschenschlaf weiterzudämmern. Doch damit könnte nun Schluss sein – das legen zumindest neueste Umfrageergebnisse nahe. So kommt die AfD laut einer aktuellen Umfrage von infratest dimap zu den Landtagswahlen in Niedersachsen, die am 9. Oktober anstehen, auf 9 Prozent.

Keine Rückkehr zur CDU

Was auf den ersten Blick nicht mit den Ergebnissen anderer patriotischer Parteien in Europa mithalten kann, ist auf den zweiten Blick ein sehr ordentliches Ergebnis. Die vier nordwestdeutschen Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind nämlich schon seit langem ein äußerst schwieriges Pflaster für patriotische Parteien.

So kam die AfD in Niedersachsen 2017 noch auf 6,2 Prozent. Ein Ergebnis von 9 Prozent wäre also eine Steigerung um fast 50 Prozent. Sollte die AfD zwischen Küste und Harz sogar zweistellig werden, müsste man sogar fast schon von einem politischen Erdbeben sprechen. Selbst in Niedersachsen scheinen jedenfalls die Zeiten vorbei zu sein, in denen enttäuschte konservative Wähler einfach nur unter den Rockzipfel der CDU zurückflüchten.

Kippelige FDP

Und noch etwas fällt auf: Die FDP, die 2017 den Landtagseinzug mit 7,5 Prozent noch sicher geschafft hatte, wird von infratest dimap auf fünf Prozent taxiert. Für die Wähler der Liberalen scheint es jedenfalls äußerst unbefriedigend zu sein, dass die FDP in Berlin als Kraft auftritt, die bloß versucht, gegen ihre beiden linken Partner das Aller-, allerschlimmste zu verhindern – und auch das am Ende nicht schafft.

Verabschiedet sich die FDP am 9. Oktober aus dem Landtag von Hannover, wird die Ampel jedenfalls nochmals deutlich instabiler werden, als sie es derzeit ohnehin schon ist. Auch der schwindende Zuspruch für die FDP ist aus patriotischer Sicht ein gutes Zeichen. Einzelne verbale Interventionen des FDP-Vizes Wolfgang Kubicki, so richtig diese im Einzelfall auch immer sein mögen, können nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die FDP mit ihrem Verbleiben in der Regierung die Katastrophenpolitik von Scholz, Habeck, Baerbock & Co erst ermöglicht.

Die Tendenz in Niedersachsen scheint dabei kein Einzelfall zu sein. Eine aktuelle Umfrage von GMS sieht die AfD in Bayern bei elf Prozent. Gut möglich also, dass das Polit-Establishment in Berlin eines Tages feststellen müssen wird, dass auch die Geduld der westdeutschen Wähler endlich ist.

