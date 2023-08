Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. Aufbruch nach Down Under, was für eine herrliche Herausforderung! Obwohl es in den 1980er Jahren nur sehr wenige Bundesbürger nach Australien zog, waren so gut wie alle Flüge ausgebucht, als ich ziemlich eilig zur Vorbereitung einer großen ARD-Produktion den 22-Stunden-Flug plante. «Ich habe noch ein Ticket bei Air India (AI) für Sie bekommen», flötete unsere Redaktionssekretärin fröhlich ins Telefon. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen, denn AI lief bei