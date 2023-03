Hamburg: Autofahrer holen Klima-Kleber von der Straße

Zitat des Tages: „Am Glockengießerwall gegenüber der Hamburger Kunsthalle haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Klimaaktivisten und -aktivistinnen festgeklebt. (…) Noch bevor die Polizei eintraf, kam es zu Übergriffen von mehreren Autofahrern. Eine Pressesprecherin der Gruppe ‚Letzte Generation‘ wurde dabei von einem Autofahrer mehrfach geschubst. Andere Aktivisten, die sich teilweise schon festgeklebt hatten, wurden von Autofahrern losgerissen und von der Straße gezerrt.“ (NDR)

„Man soll die radikalen Ökos also nicht Klimaterroristen nennen dürfen? Besonders nach den Ausschreitungen in Lützerath, wo sich die verniedlichend als ‚Klimaaktivisten‘ bezeichneten Marodeure schamlos in den schwarzen Block der Antifa einreihten, Barrikaden errichteten, Gasflaschen einbetonierten, Pyrotechnik auf Beamte abschossen und angespitzte Holzpfähle gegen die berittene Polizei in den Boden rammten, ist der Begriff des Terrorismus mehr als gerechtfertigt.“ (COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)