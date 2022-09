Habeck: Mit dem Burnout-Minister in den Abgrund

Der Bundeswirtschaftsminister wirkt immer überforderter, gereizter und nervöser. Jetzt beklagte er sich über das zu hohe Arbeitspensum seiner Mitarbeiter und legte einen merkwürdigen Auftritt im Bundestag hin. Die Informationen in der COMPACT-Ausgabe “Habeck, der Kaltmacher”) öffnen jedem die Augen – auf dass unser Volk sich erhebt, bevor es im Winter kaltgemacht wird… Das Heft ist HIER erhältlich.



Deutschland durchlebt die schwerste ökonomische Krise seit 1945. Die schlechte Lage wird nur noch durch die apokalyptischen Prognosen übertroffen. Erst gestern prognostizierte Gerhard Schenk, der Präsident des Deutschen Konditorenbundes (BIV), dass 30 Prozent der Betriebe seines Verbandes wegen der astronomischen Energiepreise nicht einmal mehr bis zum Dezember durchhalten könnten. In anderen Branchen sieht es nicht besser aus. Millionen von Menschen zittern derzeit in Deutschland um ihre Existenz.

„Das ist jetzt kein Scheiß“

Was aber macht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)? Der beklagt sich vor allem über seine eigene, angeblich schlechte Situation oder die angeblich miserable Lage seiner Mitarbeiter. So geschehen wieder gestern bei einem Kongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Hier äußerte der grüne Vizekanzler zur Lage der Beamten in seinem Ministerium:

„Die Leute, irgendwann müssen die auch schlafen und essen. Es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle: Die Leute werden krank. Die haben Burnout, die kriegen Tinnitus. Die können nicht mehr.“

Das alles ist natürlich nicht schön. Aber was soll da die Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern und einem noch nicht abbezahlten Haus sagen, die vor einem Jahr noch ein sorgenfreies Leben führen könnte, die jetzt aber wegen einer Verzehnfachung der monatlichen Abschläge für ihren Gasversorger und explodierender Strompreise vor dem wirtschaftlichen Aus steht? Was der prekär Beschäftigte im Niedriglohnsektor, der zuvor schon kaum den Kopf über Wasser halten konnte und für den die Situation nun vollends aussichtslos wird?

„Sind wir hier im Fußballstadion?“

Die Beamten in Habecks Ministerium können sich derzeit sicherlich nicht über mangelnde Arbeit beklagen – alles andere wäre auch nicht nachvollziehbar – sie haben aber etwas, was der großen Mehrheit der Deutschen derzeit komplett abgeht, nämlich wirtschaftliche Sicherheit.

Die nervliche Schwäche des Vizekanzlers wurde auch in der gestrigen Bundestagsdebatte deutlich. Erst äffte er während einer Aktuellen Debatte zur Energiekrise den CDU-Politiker Andreas Jung nach, der ihn zuvor wegen der dilettantisch ausgearbeiteten Gasumlage kritisiert hatte, dann rief er mit Donnerstimme in den Plenarsaal:

„Sind wir hier im Fußballstadion oder was? Ist das hier ne`Demo?“

Habeck scheint den Belastungen seines Amtes auf psychischer Ebene nicht mehr gewachsen zu sein. Die Kritik an Habecks Gasumlage wird ja nicht nur von zahlreichen Ökonomen, sondern sogar vom Koalitionspartner FDP geteilt. Habeck reagierte darauf in der Plenardebatte des Bundestages mit einem Ausraster, der am Ende nur seine eigene Dünnhäutigkeit zeigt.

Wann handelt Scholz?

Schon in dem denkwürdigen Maischberger-Talk zu Beginn dieses Monats, in dem Habeck unfreiwillig offenbarte, dass er nicht weiß, was eine Insolvenz ist, fiel er unangenehm dadurch auf, dass er sich über sein hohes Arbeitspensum beklagte. Das ist bei einem Bundesminister aber nun mal so. Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass Olaf Scholz seinem nervlich und fachlich völlig überforderten Wirtschaftsminister den Stecker zieht, bevor noch mehr Unheil angerichtet wird.

