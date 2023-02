Grüner OB Belit Onay dealt mit Klima-Terroristen

In Hannover arbeitet der grüne Oberbürgermeister ganz ungeniert mit Durchgeknallten von Letzter Generation & Co. zusammen. Ein Tabu-Bruch? Oder ist das bereits Normalität? COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Wie sie denken und wer sie bezahlt“ deckt auf. Hier mehr erfahren.

Helfe ich euch, dann helft ihr mir… Belit Onay, Oberbürgermeister in Hannover, geht vor Klima-Kriminellen in die Knie, setzt ihre Forderungen um – und wird dafür belohnt. Proteste der Letzten Generation werden in Hannover eingestellt. Was für ein schmutziger Deal!

Kritik an Onay

Neun-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf Autobahnen gegen Klebe- und Schmieraktionen. So etwa lässt sich ein Polit-Deal der besonderen Art umschreiben, den der Oberbürgermeister in einem Brief den Fraktionen im Bundestag (mit Ausnahme der AfD) vorstellte. Allerdings erntet der grüne Politiker recht deutliche Kritik.

CSU-Politikerin Andrea Lindholz, Mitglied der Unionsfraktion im Bundestag, gegenüber der Welt:

„Herr Onay und Bündnis 90/Die Grünen unterstützen damit eine Bewegung, die fortlaufend und bewusst Straftaten begeht, um ihre Anliegen durchzusetzen, und die in Teilen von Berufsdemonstranten getragen wird.“

Friedliche Proteste seien natürlich in Ordnung, so Lindholz weiter. Aber:

„Straftaten zu begehen, um ein Ziel zu erreichen, gehört ebenso wenig dazu wie Ultimaten oder Erpressungen. Dafür fehlt mir jedes Verständnis.“

Manuel Höferlin, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion:

„Erpressung ist keine Ausdrucksform legitimen Protests.“

Deshalb halte er es „für naiv und gefährlich, wenn einzelne Kommunen dieser Erpressung jetzt nachgeben. Denn die nächste Eskalation folgt bestimmt.“

Bildung könnte helfen!

Für die AfD-Fraktion wurde der Abgeordnete Stephan Brandner deutlich: Für ihn sei „ein schnelles Ende dieses kriminellen Unfugs vonnöten: Gute Bildung, robustes Durchgreifen und schnelle, harte Strafen sind erforderlich“. Politik dürfe sich nicht erpressen oder nötigen lassen.

Belit Onay ist seit 2019 im Amt. Er wirbt offen für das Zukunftsziel einer „autofreien City“. Dennoch nerven Klima-Nötiger der Letzten Generation auch in Hannover. Zuletzt bewarfen sie das Reiterstandbild von König Ernst August vor dem Hauptbahnhof mit Farbbeuteln.

Statt solche Sachbeschädigungen strafrechtlich zu verfolgen, traf sich Onay mit den Klima-Gestalten und schloss mit ihnen weitreichende Vereinbarungen. Neben Neun-Euro-Ticket und Tempolimit will er auch die Einführung eines für Klimaschutz zuständigen „Gesellschaftsrats“ wohlwollend prüfen lassen. Im Gegenzug versprachen die Klebe-Fanatiker, in Hannover nicht länger Straßen zu blockieren und Denkmäler zu beschmieren.

Pikant: Zuvor hatten die Klima-Chaoten dem Oberbürgermeister ein Ultimatum gestellt. Bis zum 6. Februar habe er ihre Forderungen umzusetzen. Zunächst hatte Onay noch abgewunken: „Ultimaten und Drohungen akzeptieren wird nicht.“ Zwei Wochen später kam es dann ganz anders…

Fast vollständig gebeugt

Jetzt sagt der grüne Politiker: „Mir ist es wichtig, den Protest und die Blockaden von der Straße zu holen.“ Selbst die Süddeutsche Zeitung staunt:

„Als Konsequenz beugt sich Onay nun also fast vollständig den Forderungen der Klimaaktivisten, die seinen Brief an den Bundestag stolz einer Pressemitteilung anhängten.“

Im neuen COMPACT-Spezial über Klima-Terroristen findet sich eine hochspannende Stellungnahme vom vormaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen, der schon im Herbst letzten Jahres ausdrücklich vor grüner Ideologie und den Folgen warnte:

„Wenn der Mittelstand sich jetzt nicht dagegen zur Wehr setzt, wird in fünf bis zehn Jahren kaum mehr etwas davon übrig bleiben. Die Mittelständler, die werden vielleicht etwas mehr als das Bürgergeld verdienen, aber sie werden ihre Unabhängigkeit verlieren und in irgendeiner Weise vom Staat abhängig sein. Und durch die Abhängigkeiten werden sie dann gezwungen sein, sich so zu verhalten, wie die Ideologie das gerne möchte.“

Klar, dass die Klima-Kriminellen nun auch anderswo ihr Glück versuchen werden und eine Einstellung ihrer Aktionen jeweiligen Regierungen oder Kommunen gegen Umsetzung diverser Forderungen aufzwingen wollen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß kritisierte den Deal von Hannover via Twitter:

„Das Signal des Grünen-Politikers lautet: Wer Regeln bricht und Straftaten verübt, wird belohnt. So etwas beschädigt unsere Demokratie!“

