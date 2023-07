Grüner Murks

Zitat des Tages: „Habeck und seine Grünen haben ein Problem damit, Fehler einzugestehen. Fast in Trump-Manier suchen sie die Schuld gerne woanders. Beim Heiz-Hammer führen angeblich Lobby-Gruppen, die ‚Rechte‘, die CDU, die FDP eine Kampagne gegen das Gesetz. Auch Bild wurde beschuldigt. Auf die Idee, dass Habecks erste Entwürfe schlicht Murks waren, kam bei den Grünen wohl niemand.“ (Bild)

„Habeck stellt unser Land energiepolitisch auf den Kopf. Per Zwang! Stichwort Gebäudeenergiegesetz: Öl- und Gasheizungen sollen raus, Wärmepumpen rein. Die Dinger helfen allerdings nur weiter, wenn das Haus perfekt gedichtet und gedämmt und am besten noch eine Fußbodenheizung installiert wird. Wer das Geld nicht aufbringen kann – für über 60-Jährige geben Banken in der Regel keine Kredite mehr – muss seine Immobilie verkaufen. Auf ‚der Oma ihr klein’ Häuschen‘ lauern schon die Heuschrecken.“ (COMPACT-Magazin 6/2023 „Habeck in den Knast“)