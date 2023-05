Grüne Hydra: Graichen geht, der Filz bleibt

Nach einem neuen massiven Verstoß gegen Anti-Korruptions-Regelungen muss Patrick Graichen jetzt doch gehen. Damit verliert die deutsche Energiewende ihren Chefplaner. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt“ legt den Finger in die Wunde und erklärt, was Klima-Lobbyisten und Klima-Terroristen verbindet. Hier mehr erfahren.



Robert Habeck wirkte in der heutigen Presseerklärung, in der er die Entlassung seines umstrittenen Staatssekretärs Patrick Graichen verkündete, deutlich angeschlagen. Er musste nicht weniger als die Trennung vom Chefplaner der Energiewende bekanntgeben.

Der Wirtschaftsminister betonte, dass er an Graichen festgehalten hätte, wenn nun nicht eine weitere Unregelmäßigkeit bekannt geworden wäre – tatsächlich handelt es sich um einen weiteren krassen und massiven Verstoß gegen Anti-Korruptionsregelungen.

Das Netz um Verena Graichen

Wie der Spiegel berichtete, unterzeichnete Graichen einen vom Landesverband Berlin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e..V. gestellten Förderantrags, in dem es um eine Summe von knapp 600.000 Euro ging. Da Patrick Graichens Schwester Verena Graichen im Vorstand dieses Verbandes sitzt, hatte sich sein Staatssekretär wohl selbst in den Augen Habecks zu angreifbar gemacht.

Verena Graichen spielt eine wichtige Rolle in der staatsnahen „Öko-Industrie“, die sich den Staat mittlerweile weitgehend zur Beute gemacht hat. Sie ist Vizechefin des Grünen-nahen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats der Bundesregierung und Mitarbeiterin des stattlich mit Millionensummen geförderten Öko-Instituts. Sie ist verheiratet mit Michael Kellner, dem langjährigen Geschäftsführer der Grünen, der ebenfalls Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist.

Wo investierte Udo Philipp?

Das ist nur eine von vielen fragwürdigen familiären und wirtschaftlichen Verflechtungen, die sich um Patrick Graichen herum gebildet hatten. Und während Patrick Graichen nach langen Debatten nun gehen muss, darf ein weiterer personeller Sprengsatz im Bundeswirtschaftsministerium weiterwursteln.

Es geht um den grünen Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp, den Habeck schon aus seiner Zeit als Staatssekretär im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein kennt. Im Bundesministerium ist er für Start-Ups und Digitalisierung zuständig, investiert in Form von Krediten, Beteiligungen und stille Einlagen aber auch selbst in junge Unternehmen. Es bleibt abzuwarten, was hier noch alles im Detail herauskommen wird, aber es besteht natürlich der Verdacht, dass Philipp nachhaltig in die eigene Tasche gewirtschaftet hat.

Der Hydra des grünen Filzes wachsen also immer neue Köpfe nach. Nicht umsonst heißt es beispielsweise, dass es der grünen Lobbyorganisation Agora Energiewende auch weiterhin egal ist, wer unter ihr Bundeswirtschaftsminister ist. Robert Habeck wird jedenfalls auch weiterhin versuchen, Nebelkerzen zu werfen. In seiner heute Vormittag abgehaltenen Pressekonferenz lenke Habeck dann schon wieder den Blick auf „rechtsextreme Accounts“, die angeblich eine Lügenkampagne gegen Patrick Graichen gestartet hätten.

COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt“ legt den Finger in die Wunde und erklärt, was Klima-Lobbyisten und Klima-Terroristen verbindet. Wir lassen es in diesem Punkt an Klarheit nicht mangeln. Bestellen Sie unser Spezialheft „Klima-Terroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt.“ Hier bestellen.