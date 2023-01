Greta und Luisa: Klima-Heuchlerinnen in Davos

Die beiden Ikonen der globalen Klima-Bewegung inszenierten sich in Davos einmal mehr als Show-Girls der Öko-Revolution. Den Morgenthau-Plan dahinter enthüllen wir in COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur – Die heimliche Agenda der Grünen“, das wir bis Dienstag (24.1.2023, 24 Uhr) jeder Bestellung in unserem Online-Shop automatisch GRATIS beilegen. Jetzt hier bestellen und Geschenk mitnehmen. 🎁

Bei ihrem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos gaben sich Greta Thunberg und Luisa Neubauer alle Mühe, einige bescheidene Reste von Glaubwürdigkeit zu wahren. Die beiden Gesichter der Klimabewegung beteuerten, dass sie sich im Schlamm von Lützerath wesentlich wohler gefühlt hätten als beim Treffen der Reichen und Mächtigen im Schweizer Kanton Graubünden. So äußerte Luisa Neubauer mit großer Empörung in der Stimme:

„Nachdem wir in Lützerath durch schmutzigen Matsch gelaufen sind, schauen wir jetzt in Davos zu, wie schmutzige Geschäfte gemacht werden.“

Längst Teil der globalen Eliten

Das klingt zwar markig, dennoch wird auch beim Gipfel in Davos mehr als deutlich: Thunberg und Neubauer reklamieren zwar noch die Oppositionsrolle für sich, sind aber längst schon Teil des Kartells der globalen Eliten geworden. Da passt es nur allzu gut ins Bild, dass auch eine so radikale Klimaschutzbewegung wie die „Letzte Generation“ vorwiegend von Magnaten der US-Ölindustrie gesponsert wird.

So klagte beispielsweise Greta Thunberg vor der Presse in Davos mit Blick auf die Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen:

„Sie haben immer wieder bewiesen, dass sie das nicht priorisieren. Sie priorisieren Eigengier, Unternehmensgier und kurzfristige wirtschaftliche Gewinne über Menschen und über den Planeten.“

Morgenthaus willige Vollstrecker

Nur, wenn das so ist, warum besucht Greta Thunberg nun schon zum wiederholten Mal die WEF-Tagung in Davos? Jedenfalls steuern auch die Klimaschützer – genau wie die in Davos versammelten Regierungschefs, Politiker und Manager – eine Global Governance, eine Weltregierung, an. So diktierte Luisa Neubauer den anwesenden Journalisten in die Blöcke:

„Es kann keine neuen fossilen Projekte geben und keine fossilen Expansionen, übrigens auch nicht von Kohleminen.“

Außerhalb Deutschlands wird man solche Ansagen wohl eher belustigt zur Kenntnis nehmen. In fast jedem anderen Land hat nämlich die Versorgungssicherheit der eigenen Bevölkerung und der eigenen Wirtschaft einen höheren Stellenwert als das Erreichen bestimmter CO2-Budgets auch um den Preis der eigenen Deindustrialisierung, so wie das in Deutschland der Fall ist. Insbesondere die armen Länder werden erst versuchen, Projekte wie eine flächendeckende Elektrifizierung abzuschließen, bevor sie überhaupt an Klimaschutz denken.

