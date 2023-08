Goldwährung: BRICS greifen Dollar an

Zitat des Tages: „Der Dollar gilt seit Jahrzehnten als unangefochtene Weltleitwährung – obwohl auf die USA nur rund zehn Prozent des Welthandels entfallen. Jetzt plant ein brisantes Bündnis, mit Brasilien und Russland an der Spitze, eine eigene gemeinsame Währung. Im Zentrum der Idee steht Gold.“ (Welt)

„Ende August könnte der BRICS-Gipfel in Johannesburg die Entwicklung weiter vorantreiben. Das Fünferbündnis (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) arbeitet an einer goldgedeckten Alternativwährung zum Dollar. 19 Aspiranten wollen der Wirtschaftsunion beitreten, darunter Saudi-Arabien, Ägypten, Iran, Indonesien und Algerien. So entsteht ein mächtiger Gegenpol zum Westen, dessen Gewicht den Ausgang des Krieges in der Ukraine beeinflussen dürfte – und die Machtprobe im Niger.“ (COMPACT-Magazin)