GEZ-Staatsfunk: Die zwangsfinanzierte Einseitigkeit

Das Portal meedia.de hat die Gästelisten der einzelnen Talk-Sendungen im öffentlich-rechtlichen Programm ¬ nämlich Anne Will, hart aber fair, Maischberger, Maybrit Illner und Markus Lanz ¬ ausgewertet und eine Rangliste der am häufigsten dort eingeladenen Figuren erstellt. „Sieger“ ist Nobert Röttgen. Den bemerkenswert langweiligen außenpolitischen Experten der CDU mussten die Zuschauer satte 21 Male ertragen. Zumeist durfte er unwidersprochen über Russland herziehen. Der regierungspolitische Abnicker, Mainstreamjournalist und Merkel-Fanboy Robin Alexander, schaffte es in 19 Fällen in die Sendeformate.

Immer wieder Klingbeil und Kühnert

Auf Platz 3 landet demnach der frühere Antifa-Mitstreiter und heutige SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der in 18 Fällen von Anne Will & Co. begrüßt wurde. Im ausklingenden Jahr brachte es SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert auf 17 Einladungen. Er teilt sich Platz 4 mit der kriegsbegeisterten Rüstungs-Lobbyisten Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die uns die TV-Macher ebenfalls 17 Mal zumuteten. Natürlich waren auch die Grünen präsent. Vorsitzender Omid Nouripour war beispielsweise 15 Male dabei, Robert Habeck 12 Mal.

Vorjahressieger Karl Lauterbach liegt mit 15 Talkshow-Auftritten auf Platz 6. Die SPD konnte im Laufe des Jahres sage und schreibe 134 Genossen in den Talkshows platzieren, CDU- und CSU-Vertreter waren 123 Male vertreten. Die Grünen quasselten in 85 Fällen mit, die Linke in 33. Und was ist mit der AfD, immerhin viertstärkste Kraft bei der letzten Bundestagswahl und in aktuellen Umfragen klar im Aufwärtstrend? Sie wurde zwei (!) Mal eingeladen. Weniger ausgewogen geht es eigentlich nicht.

