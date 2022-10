Deutsche Waffen töten im Donbass. Vorabdruck aus der Novemberausgabe von COMPACT-Magazin. Bei der ukrainischen Offensive im Donbass führten US-Militärs das Kommando – und deutsche Panzer spielten eine überragende Rolle. Doch einige Extremisten in der Bundesregierung wollen noch mehr. _ von Kai-Uwe Reiter Ein Erfolg musste her. Vor dem Herbst, wenn auch in der Ukraine die Straßen schlammig werden und raumgreifende Operationen kaum mehr möglich sind. Und erst recht vor dem Winter, wenn der Gasmangel in