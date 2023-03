"Georgien: Das nächste Land in Selenskis Visier"

Anhänger des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski könnten nun den Kaukasus-Staat ins Visier nehmen und hier eine Farbrevolution nach Vorbild des „Euro-Maidan“ inszenieren. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.

In Georgien hat sich die Lage in den vergangenen Tagen etwas beruhigt, aber das könnte auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Nach den großen und teilweise gewalttätigen Demonstrationen gegen die Einführung des Gesetzes gegen ausländische Agenten kam es an diesem Dienstag zu einer Demonstration gegen die Einflussnahme durch westliche Mächte auf Georgien, auf der eine EU-Fahne verbrannt wurde. Regierungspolitiker der Partei „Georgischer Traum“ verurteilten diese Aktion umgehend.

„Gerüchte über einen Staatsstreich“

Die Berichterstattung vieler deutscher Medien erweckt den Eindruck, als handele es sich bei der Partei „Georgischer Traum“ um eine Ansammlung von Pro-Putin-Hardlinern. Tatsächlich aber handelt es sich um eine moderat russlandfreundliche, sozialdemokratische Partei. Sie strebt den Beitritt Georgiens zur EU an und ging 2012 aus einem breit gefächerten Wahlbündnis hervor, an dem auch Sozialdemokraten und Grüne beteiligt waren.

Kein Wunder, dass sich der georgische Ministerpräsident Irakli Garibaschwili nun irritiert über eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski zeigte, in der dieser seine Unterstützung für die teils gewaltbereiten Regierungsgegner bekundet hatte. Gegenüber dem Sender Imedi TV äußerte er:

„Wenn ein Mensch, der sich im Krieg befindet, Zeit findet, eine zerstörerische Demonstration von mehreren Tausend Menschen zu kommentieren, ist das ein klarer Beweis dafür, dass er daran interessiert ist, dass hier etwas geschieht und Veränderungen herbeigeführt werden. Es gibt Gerüchte über einen Staatsstreich. Das ist eine direkte Einmischung.“

Ein undurchsichtiger Strippenzieher

Leider gebe es immer wieder Versuche, „den ukrainischen Krieg in unser Land zu holen“ und „eine zweite Front zu eröffnen“, so Garibaschwili weiter. Auch die Entsendung des äußerst umstrittenen, pro-westlichen Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili, der im Jahr 2021 aus den Niederlanden in sein Heimatland Georgien zurückgekehrt war, sei ein Destabilisierungsversuch gewesen. Saakaschwili sitzt derzeit in Haft, viele seiner Anhänger beteiligten sich jetzt aber an den Demonstrationen gegen die Regierung. Saakaschwili ist eine schillernde Figur, die bemerkenswerterweise auch in der ukrainischen Innenpolitik eine wichtige Rolle gespielt hat. So war er von Mai 2015 bis November 2016 Gouverneur der Oblast Odessa. Selenski bot ihm dann später sogar an, stellvertretender ukrainischer Ministerpräsident zu werden.

Saakaschwilis wichtigster Verbindungsmann außerhalb des Gefängnisses ist Wano Merabischwili, 2012 selbst für vier Monate Premierminister und zuvor acht Jahre lang Innenminister im Kabinett von Saakaschwili. Regierungspolitiker des „Georgischen Traum“ beschuldigen Merabischwili, Umsturzphantasien zu hegen und Georgien an der Seite der Ukraine in einen Krieg gegen Russland zu führen.

Sieht die Welt also bald die georgische Variante des Kiewer „Euromaidans“ von 2013/14? Auszuschließen ist derzeit nichts. Möglicherweise kommen die radikal prowestlichen Kräfte in dem Land zu dem Schluss, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Putsch gekommen ist, da ein großer Teil der russischen Armee in der Ukraine gebunden ist.

Gefahr durch die Georgische Legion?

Für diesen Job käme die besonders fanatische Georgische Legion infrage, die schon seit 2014 im Ukraine-Krieg in den Reihen der ukrainischen Armee kämpft und die als besonders russophob gilt. Sie verfügt über genügend gut ausgebildetes militärisches Personal, um einen möglicherweise drohenden Staatsstreich in Angriff nehmen zu können. Es ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass das kleine Kaukasusland in den nächsten Wochen und Monaten wirklich zur Ruhe kommen kann.

Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton. Mehr dazu erfahren Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier bestellen.