Freibad? Buschkowsky warnt Eltern

In der Freibad-Debatte hat sich Heinz Buschkowsky zu Wort gemeldet. Was der frühere Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln zu sagen hat, wollen Polit-Versager nicht hören.

Heinz Buschkowsky weiß, wovon er spricht. Der SPD-Mann war von 2001 bis 2015 verantwortlicher Politiker in Berlin-Neukölln und hatte damals immer wieder mutig dortige Verhältnisse angeprangert, vor Parallelgesellschaften und entstehenden Clan-Strukturen gewarnt. Mit Sorge verfolgt er jetzt das multikulturelle Ausufern in unseren Freibädern, speziell die Migrantenkriminalität im Columbiabad von Berlin-Neukölln.

Warum Störer ins Bad gelangen

Sein ernüchterndes Fazit: Für Maßnahmen zur Verbesserung der Lage sei es eigentlich zu spät. Er werde auch weiterhin dort zu Ausschreitungen kommen, gibt er sich gegenüber t-online pessimistisch.

Exemplarisch führt Buschkowsky die Diskussion um die Durchsetzung bestehender Hausverbote an. Diese führe ins Leere. Denn: Einlasskontrolleure würden bekannte Unruhestifter in der Regel nicht abweisen, weil sie Ärger schon an der Eingangstür vermeiden wollten. Die wollten „nicht den Stress schon am Einlass haben”, so Buschkowsky.

Bezeichnende Warnung

Die Strafverfolgung sei ohnehin ein Grundproblem. Aus Angst vor den Krawallos halten Opfer oftmals dicht. Kaum ein Jugendlicher werde gegen die „stadtbekannten Schläger aus dem Kiez” aussagen, befürchtet Buschkowsky. Es geht sogar noch weiter und sagt:

„Ich kann nur alle Eltern warnen, ihre Kinder in einem bestimmten Alter ins Columbiabad zu schicken.”

Am vergangenen Wochenende kam es in Gelsenkirchen, Göttingen und anderswo erneut zu Ausschreitungen in Freibädern. Auch im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg entwickelte sich trotz verschärfter Kontrollen erneut eine Schlägerei. Ein Beteiligter musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Freibad von Stadtroda in Thüringen ging es besonders heftig zur Sache. Im Streit um eine Frau rotteten sich rasch zwei Gruppen junger Schwarzhaariger zusammen, die sodann aufeinander eindroschen. Die Polizei erschien recht umgehend und konnte die Gruppen bald trennen. Eine Person wurde verletzt, mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

Es dämmert den Nadelgestreiften

Dass wir es mit unhaltbaren Zuständen zu tun haben, ist nun, im Jahre acht nach 2015, auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgefallen. Es zeige sich hier, „was im Land schiefgeht und wie sehr manche Multikulti-Träumereien an der Realität vorbeigehen”, so das Nadelstreifen-Blatt. Und dann:

„Es gibt Milieus in Neukölln und auch in anderen Stadtvierteln, denen es nicht um ein friedliches Miteinander geht. Ihre Mitglieder spucken auf den Staat, seine Regeln und seine Bürger. Im Freibad akzeptieren sie weder Bademeister noch die Sicherheitsleute – es ist schon ein Armutszeugnis, dass die in manchen Freibädern überhaupt notwendig sind.”

Die FAZ weiter: „Und auf der Straße respektieren sie auch keine Polizei, keine Feuerwehr, noch sonst jemanden, der für dieses Land einsteht. Das ist vor allem in der Silvesternacht zu bewundern. Es sind offenbar die Paschas von der Grundschule, die ein paar Jahre später zu den Machos im Freibad werden.”

Deutsche haben diese Zustände nie gewollt und wurden nicht gefragt.