Strack-Zimmermann als Lady Macbeth. Vorabdruck aus der Februarausgabe von COMPACT-Magazin. Ihre Mission ist die Eskalation: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist Deutschlands schärfste Granate an der Ostfront. Kein Wunder: Sie hat gute Verbindungen zur Rüstungsindustrie. _ von Kai-Uwe Reiter Wehmütig denkt man zurück an die Zeit, als es noch Liberale in der FDP gab… Etwa den Langzeit-Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der in den 1980er Jahren um die Welt jettete, um den Frieden zu retten – von der Titanic