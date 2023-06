Frankreich: Syrer sticht auf Kleinkinder ein

Eine unfassbare Tat: Im französischen Annecy hat ein syrischer Asylbewerber Jagd auf kleine Kinder gemacht und mehrere von ihnen schwer verletzt. Die Kinder sollen im Schnitt drei Jahre alt sein. Auch ein Kleinkind aus Deutschland wurde verletzt. Zwei der von dem syrischen Asylbewerber verletzten Kinder schweben in Lebensgefahr, insgesamt wurden sechs Kinder verletzt. Auch ein Erwachsener wurde lebensbedrohlich verletzt.

Deer syrische Asylforderer reiste vor etwa zehn Jahren in die EU ein. Erst hielt er sich lange in Schweden auf, seit dem Herbst vergangenen Jahres lebte er in Frankreich. Die Bluttat des Syrers zeigt einmal mehr: Offene Grenzen für alle, wie von der Bundesregierung gefordert und seit 2015 in absolut skrupelloser Art und Weise praktiziert, töten!

