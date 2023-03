FPÖ setzt Corona-Wiedergutmachung durch

Im Bundesland Niederösterreich haben die Blauen nach ihrem Wahlsieg vom 29. Januar eine Corona-Wiedergutmachung durchgesetzt, die weltweit einmalig ist. Unsere Anklageschrift: COMPACT-Aktuell „Corona-Diktatur“ – jetzt Teil unseres Rabatt-Pakets „Die großen Spezial-Schätze“. Zehn Sonderausgaben für 49,99 statt 93,50 Euro. Hier mehr erfahren.



Die zähen und arbeitsintensiven Verhandlungen nach dem fulminanten Wahlsieg der FPÖ mit ihren rund 10 Prozent Zugewinnen bei der niederösterreichischen Landtagswahl haben Früchte getragen. Der katastrophale Absturz der impfbefürwortenden ÖVP hingegen hat das Seine dazu beigetragen. Ein historischer, weltweit einziger Meilenstein in der „Corona-Wiedergutmachung“ konnte dem nunmehrigen Koalitionspartner abgerungen werden.

Kleinlaute Impffanatikerin

ÖVP- Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als, neben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), wohl „militanteste“ Impfbefürworterin musste nicht nur eingestehen, dass „die Impfpflicht ein Fehler war“, vielmehr muss sie nun, auf unnachgiebige Forderungen der FPÖ hin, Wiedergutmachung leisten.

Ein Fonds in Höhe von 30 Millionen Euro muss nun nach dem Willen der FPÖP eingerichtet werden. Im Zuge der Verhandlungsrunden zwischen ÖVP und FPÖ wurde im Mainstream beharrlich kolportiert, dass „wohl das Thema Corona zum Knackpunkt der Koalitionsgespräche werden würde“, es sieht am „Ende des Tages dann wohl so aus, als hätte die „impfhysterische, Impfschäden ignorierende“ ÖVP mit Mikl-Leitner an der Spitze, „die Hosen herunter lassen müssen“.

Während diese Sensationsmeldung den österreichischen Staatsmedien selbstredend im besten Falle eine Randnotiz wert ist, nehmen wir uns des Themas im Detail an. In einem der Eingangssätze des Papiers heißt es, „im Wissen was in diesen herausfordernden Zeit notwendig ist, Verantwortung und Vernunft sind unsere Leitlinien“ und das trifft es scheinbar auf den Punkt.

Keine Diskriminierungen mehr für Ungeimpfte

Insgesamt werden unter dem Punkt „Gräben schließen – Verantwortung übernehmen“ zehn Maßnahmen zur Corona-Aufarbeitung angeführt. Die Punkte sind direkt dem Regierungspapier entnommen. Das Land richtet für die Dauer von 2 Jahren ab Errichtung einen Fonds in Höhe von 30 Mio. Euro ein. Aus diesem Fonds sollen unter anderem Beratungsleistungen im Fall individueller Schäden, medizinische Betreuung von Menschen mit Impf-Beeinträchtigungen, Kosten zur Behandlung psychischer Probleme, allfällig erforderliche Therapien, der Mehraufwand für Heimunterricht, wie auch Nachhilfe, Freizeitaktivitäten etc. für Kinder und Jugendliche finanziert werden.

Das Land wird wegen Verletzung von Corona-Beschränkungen bezahlten Strafgelder amtswegig an die Betroffenen persönlich rückerstatten. Die Summe der weiteren dem Land zugeflossenen Strafgelder von ungefähr 1,3 Millionen Euro werden vom Land in den eingerichteten Fonds eingebracht und somit Personen zugutekommen, die durch die Pandemie Schaden genommen haben. Das Land hat die Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter aufgehoben und steht als Arbeitgeber wieder all jenen Mitarbeitern offen, die auf Grund der eingeführten Corona-Impfpflicht ihrer Tätigkeit nicht weiter nachgehen konnten.

Das Land wird alle Bewerber, deren Bewerbung für eine Stelle im Landesdienst, auf Grund ihres Corona-Impfstatus nicht weiter verfolgt wurde, zu neuerlichen Gesprächen einladen. Dort, wo das Land die Personalhoheit ausübt, werden keine Maßnahmen umgesetzt, die auf eine direkte oder indirekte Corona-Impfpflicht hinauslaufen.

Das Land wird gesetzliche Anpassungen gegen eine Diskriminierung auf Grund des Corona-Impfstatus im Bereich des Landes vornehmen. Das Land wird keinerlei Werbemaßnahmen für die Corona-Impfung mehr vornehmen. In den Kliniken der Landes-Gesundheitsagentur wird per 30. April 2023 die Corona-Maskenpflicht für alle Mitarbeiter aufgehoben. Das Land richtet unabhängig vom erwähnten Fonds eine unabhängige, unbefangene und weisungsfreie Evaluierungskommission ein, die sich mit den Maßnahmen, Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie wie z.B. Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen auseinander setzt und diese aufarbeiten wird. Die Ergebnisse dieser Kommission sollen zur Orientierung, sowie für Maßnahmen im Falle einer allfällig neuerlichen Pandemie, dienen.

Richtungsweisendes Vorgehen

Alles in Allem eine hoffentlich richtungsweisende mutige Entscheidung, in der ganz klar gezeigt werden konnte, dass man mit solider konservativer Politik einen Weg aufzeigen kann, der beispielhaft zur längst überfälligen Corona-Aufarbeitung sein sollte.

Die Dame nahm hier die Wörter „Impfpflicht“ oder „Impfverpflichtung“ etwa 10 Mal in den Mund und betont immer wieder, dass die Geimpften unter den Ungeimpften zu leiden hätten. Damit gab sie schon damals zu, dass sie genau weiß, dass die Impfung Geimpfte nicht schützt. Wenn sie jetzt behauptet, dass man im Nachhinein klüger geworden ist, so stellt sich die Frage, warum Leute schon vorher klüger waren. Leute, die sich in den letzten Jahre Unerhörtes bieten lassen mussten. Leute, die anständig waren und nicht korrupt.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

