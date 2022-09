Die Siegessäule wird mit Einbruch der Dunkelheit nicht mehr beleuchtet, auch andere Denkmäler wie das Brandenburger Tor nicht mehr. So will die Bundesregierung Strom sparen im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Mit dem nationalen Kulturerbe versinken ganze Städte in Dunkelheit – und Gangster und Vergewaltiger haben leichtes Spiel. Foto: picture alliance/dpa Dieser Artikel erschien im COMPACT-Magazin 10/2022. Diese Ausgabe können Sie in digitaler oder gedruckter Form hier bestellen.