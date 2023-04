Finnen schließen Superreaktor ans Netz an

Der neue und erweiterte Nuklearpark im finnischen Olkiluoto widerlegt so ziemlich alle Vorurteile, die es gegen Atomenergie gibt. Über 800 Seiten BRD-Irrsinn, Hintergrundmächte, Informationen zur verkorksten Energiewende und Corona-Verbrechen 💥 Unser Rabatt-Paket „Die großen Spezial-Schätze“ beinhaltet 10 legendäre Sonderausgaben – unter anderem „Asyl. Die Flut“, „Freimaurer“ und „Öko-Diktatur: Die heimliche Agenda der Grünen“ –, prall gefüllt mit Fakten, die Sie im Mainstream vergeblich suchen. Hier mehr erfahren.



Es ist vollbracht! Seit dem gestrigen Sonntag speist der neue Druckwasserreaktor vom Typ EPR im Regelbetrieb Strom in das Netz des skandinavischen Landes ein. Finnland kann nun mehr als 40 Prozent seines Strombedarfs aus Nuklearenergie decken und liegt mit dem neuen Reaktorblock auch im Bereich der Versorgungssicherheit nun weit vor Deutschland. Alleine der neue EPR-Druckwasserreaktor kann nun bis zu 14 Prozent des finnischen Strombedarfs abdecken.

EPR wird doch noch ein Erfolg

Nach einer langen Anlaufzeit scheinen die EPR-Reaktoren nun ein wichtiger Bestandteil der globalen Stromerzeugung zu werden. Schon 2018 und 2019 gingen zwei EPR-Reaktoren im chinesischen Taishan in den Regelbetrieb. Es folgte am vergangenen Sonntag der Reaktor an der finnischen Ostseeküste. Der EPR-Reaktor im französischen Flamanville soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen, 2026 und 2027 sollen dann zwei weitere Reaktoren dieses Typs im britischen Nuklearpark Hinkley Point C in Betrieb genommen werden.

Mit einer elektrischen Netto-Nennleistung von bis zu 1.600 MW halten die EPR-Reaktoren den derzeitigen Weltrekord bei der Stromerzeugung.. Es hat fast schon eine ironische Note, dass dieser Reaktortyp von den beiden französischen Unternehmen Framatome und Électricité de France wie auch vom deutschen Konzern Siemens entwickelt wurde. Obwohl Deutschland erst am Wochenende endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen ist, spielen deutsche Unternehmen wegen ihrer teilweise immer noch einzigartigen Fähigkeiten immer noch eine wichtige Rolle in der globalen Nuklearindustrie.

Globale Nuklear-Renaissance

Der EPR-Reaktor hat dabei keine einfache Geschichte hinter sich, auch die Fertigstellung des Reaktors in Olkiluoto dauerte viel länger als geplant. Der gordische Knoten scheint nun aber durchschlagen worden zu sein und mit jeder weiteren Fertigstellung eines EPR-Reaktors wächst auch die Routine beim Bau dieser Industrieanlagen.

Überhaupt verabschiedet sich Deutschland mit dem Ausstieg aus der Atomenergie aus einer der wichtigsten Zukunftstechnologien, die derzeit überhaupt existieren. In Großbritannien will Rolls-Royce bis zum Ende des Jahrzehnts Mini-Reaktoren vom Typ SMR (Small Modular Reactor) in Serie herstellen. Das wird dort nicht nur hochwertige und gut bezahlte Industriearbeitsplätze schaffen, sondern bringt das Vereinigte Königreich auch dem Ziel der Energieautarkie näher,

Der deutsche Kernphysiker Götz Ruprecht plant den Bau eines der von ihm entwickelten Dual Fluid Reaktoren, die mit dem in den Atomkraftwerken angefallenen Atommüll als Brennstoff betrieben werden können, in Afrika. Für eine solche Anlage würde man gar kein Endlager mehr benötigen.

Erstes Endlager der Welt

A propos: Im finnischen Olkiluoto entsteht derzeit auch das erste Atommüll-Endlager der Welt. Damit wäre dann ein weiteres Pseudo-Argument der Atomkraftgegner aus der Welt geschafft, laut dem es bislang nämlich kein einziges sicheres Endlager für Atommüll geben würde. Auch mit Blick auf diesen Punkt waren die AKW-Gegner nur in einem Punkt meisterlich, nämlich in der lügnerischen Manipulation der öffentlichen Meinung und der Unterdrückung wirklich offener Debatten über die Vor- und Nachteile der Nutzung der Kerneenrgie.

Diese Technologie wird jetzt in Zukunft überall auf der Welt für Wohlstand, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit sorgen – nur in Deutschland nicht mehr, wo man den eigenen wirtschaftlichen Abstieg als Folge der allgemeinen linksgrünen Verdummung und Technikfeindlichkeit immer noch mit erstaunlich achselzuckender Gelassenheit hinzunehmen scheint. Das Erwachen wird jedenfalls fürchterlich sein.

