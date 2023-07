Europawahl: AfD laut Umfrage klar stärkste Partei

Die nächste Schock-Umfrage für das Establishment: Die AfD liegt mit Blick auf die Europawahl mittlerweile selbst in weiten Teilen Westdeutschlands vorne. Eine Wagenknecht-Partei käme auf 8,5 Prozent. Die blaue Welle rollt! Alle Infos zum AfD-Sommer und Interviews mit Höcke und Weidel in unserer brandaktuellen August-Ausgabe. Hier bestellen!



Deutschland steht nicht nur vor einem heißen politischen Herbst mit den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, sondern auch vor einem heißen politischen Frühjahr mit den anstehenden Europawahlen. Hier könnten die etablierten Parteien sogar ganz besonders brutal unter die Räder kommen.

Wagenknecht-Partei bei 8,5 Prozent

Dies sagt jetzt zumindest eine neue Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose zur Europawahl voraus. Demnach wäre die AfD mit 22 Prozent klar stärkste Partei in Deutschland. Auf dem zweiten Platz würde dann die CDU mit 18 Prozent folgen. Die Kanzlerpartei SPD würde nur auf 15 Prozent kommen und damit nur knapp vor den Grünen liegen, für die 13,5 Prozent vorhergesagt werden. Als fünftstärkste politische Kraft könnte sich aus dem Stand eine Liste Sahra Wagenknecht etablieren, für die 8,5 Prozent vorhergesagt werden.

Die CSU, die allerdings bekannterweise nur in Bayern kandidiert, würde auf fünf Prozent kommen. Die Regierungspartei FDP würde auf 3,5 Prozent abstürzen. Die Freien Wähler würden auf drei Prozent kommen und damit immer noch vor der Linken liegen, für die 2,5 Prozent ermittelt wurden. Die Partei käme laut der Erhebung auf zwei Prozent und die Tierschutzpartei auf 1,5 Prozent. Sonstige Parteien liegen bei 5,5 Prozent. Da es bei der Europawahl 2024 keine Sperrklausel geben wird, wird in Deutschland wieder ein Ergebnis von etwa 0,7 Prozent für den Gewinn eines Mandats ausreichen.

Grüne vor Mega-Absturz

Die Europwahl 2019 brachte den Durchbruch für die Grünen, die damals erstmals bei einer deutschlandweiten Wahl auf über 20 Prozent kamen und die sich seitdem als neue Volkspartei sahen. Die Ergebnisse der Europawahl 2019 sahen wie folgt aus: CDU: 22,6 Prozent, Grüne 20,5 Prozent, SPD: 15,8 Prozent, AfD: 11,0 Prozent, CSU: 6,3 Prozent, Linke: 5,5 Prozent, FDP: 5,4 Prozent, Die Partei: 2,4 Prozent, Freie Wähler: 2,2 Prozent, Tierschutzpartei: 1,4 Prozent, ÖDP: 1,0 Prozent. Insbesondere die Grünen wären laut der neuen Umfrage also die großen Verlierer der Europawahl 2024.

Außerdem hat das Institut Wahlkreisprognose für seinen Eurotrend auch Gebietstendenzen für die einzelnen Bundestagswahlkreise erstellt und auf seine Europawahlumfrage übertragen. Zwar gibt es bei der Europawahl – anders als bei der Bundestagswahl – nur eine Stimme, diese Methodik ist allerdings gut gteeignet, um regionale Hochburgen sichtbar zu machen. Demnach würden die Unionsparteien CDU/CSU 209 Gebietsmehrheiten erobern. Auf dem zweiten Platz würde die AfD mit 143 Gebietsmehrheiten folgen.

Wagenknecht stark in der Ex-DDR

Auffällig an dieser Prognose ist, dass sich mittlerweile beim Blick auf die Wahlkarte auch große Gebiete in Westdeutschland blau färben und damit relative Mehrheiten für die AfD anzeigen. Selbst in dem bislang ergebnismäßig schwächsten AfD-Gebiet in Deutschland, nämlich in Nordwestdeutschland, färben sich die ersten Kreise blau, unter anderem in Schleswig-Holstein der Wahlkreis Neumünster, im Hamburg die Wahlkreise Harburg und Bergedorf, in Bremen der Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven und in Niedersachsen der Wahlkreis Salzgitter.

Eine sensationelle Entwicklung, die man selbst vor einem Jahr wohl noch für gänzlich unmöglich gehalten hätte. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass eine Wagenknecht-Partei aus dem Stand heraus laut dieser Prognose zehn Gebietsmehrheiten erringen könnte. Es handelt sich um die Wahlkreise Vorpommern-Rügen und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, die Wahlkreise Harz, Magdeburg und Halle in Sachsen-Anhalt, die Wahlkreise Weimar und Jena in Thüringen, den Wahlkreis Chemnitz in Sachsen, den Wahlkreis Cottbus in Brandenburg und den Wahlkreis Lichtenberg in Berlin. Damit würden die Hochburgen einer neuen Wagenknecht-Partei allesamt auf dem Gebiet der Ex-DDR liegen.

Zu seiner eigenen Methodik bemerkt das Institut Wahlkreisprognose:

„Unsere Wahlkreistrends entstehen durch ein multidimensionales Modell, das mehrere Faktoren miteinander kombiniert. Berücksichtigung finden aktuelle demoskopische Trends aus unseren Befragungen, sowie die Faktoren Sozialstruktur, Milieubindung, frühere Wahlergebnisse, Wahlmobilisierung, Stimmensplitting und Kandidateneffekte von der kommunalen Ebene an aufwärts.“

