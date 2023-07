Endlich erhältlich: Daniele Ganser zur NATO-Geheimarmee

Daniele Ganser enthüllt in seinem gründlich recherchierten Buch die verdeckten Operationen der „Nato-Geheimarmeen in Europa“. Hier mehr erfahren.

Am 3. August 1990 platzte die Bombe. Der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti äußerte vor einem Terror-Untersuchungsausschuss des italienischen Senats, dass zu Zeiten des Kalten Krieges eine NATO-Geheimarmee in Italien aktiv gewesen sei. Diese habe unter dem Decknamen „Gladio“ (zu deutsch: „das Schwert“) unter der Anleitung des italienischen Militär-Geheimdienstes Sismi agiert.

Staatlich gesteuerter Terror

Am 18. Oktober 1990 legte Andreotti dann nochmals einen schriftlichen Bericht nach, in dem er offenbarte, dass Gladio immer noch unter der Obhut des Sismi aktiv sei und dass ähnliche Strukturen in ganz Westeuropa existieren, die unter der Kontrolle der NATO stünden.

Es ist merkwürdig wie wenig Beachtung man dieser Informationsbombe schenkte, die damals explodierte. Das lag nicht nur an den politisch sehr turbulenten damaligen Zeiten, sondern wohl auch daran, dass die etablierten Medien die Aufmerksamkeit sehr schnell auf andere Ereignisse lenkten. Erst 2005 brachte Daniele Ganser, ein unerschrockener Schweizer Historiker, mit seiner Dissertation „NATO-Geheimarmeen in Europa“ Licht in das Dunkel dieser Verschwörung.

Es handelt sich um Vorgänge von größter historischer Bedeutung. Viele Indizien legen nahe, dass Gladio der eigentliche Urheber von verschiedenen Attentaten in Italien war, die später den Kommunisten in die Schuhe geschoben wurden, so der Anschlag 1969 auf der Piazza Fontana in Mailand und der mit geheimdienstlicher Rückendeckung 1980 durchgeführte Anschlag auf den Bahnhof von Bologna. Sicher ist, dass ein 1972 durchgeführter Autobombenanschlag in dem norditalienischen Ort Peteano, bei dem drei Carabinieri in den Tod gerissen wurden, von Gladio beauftragt wurde, da der Täter Vincenzo Vinciguerra später detailliert aussagte.

Das Stay-Behind-Phantom

Diese kriminellen und terroristischen Strukturen existierten aber nicht nur in Italien, sondern Ganser präsentiert in dem Buch seine Rechercheergebnisse für 15 westeuropäische Länder. Das Vorgehen war überall ähnlich. Die britischen und US-amerikanischen Geheimdienste bauten in den westeuropäischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg sogenannte Stay-Behind-Armeen auf. Es handelte sich um paramilitärische Gruppen, die sich im Falle eines Angriffs des Warschauer Pakts von den gegnerischen Armeen überrollen lassen sollten, um dann den Partisanenkampf aufzunehmen.

Die Geheimarmeen verfügten über riesige Waffendepots, erhielten häufig eine professionelle militärische Ausbildung, agierten streng konspirativ außerhalb der Kontrolle von Regierungen und Parlamenten und waren nicht selten in terroristische Aktivitäten verstrickt. In Deutschland erregte der Fall des Forstmeisters Heinz Lembke Aufsehen. Nach dem Oktoberfest-Attentat 1980, das 13 Menschenleben forderte, hatten verschiedene Zeugen ausgesagt, dass Lemke ihnen Sprengstoff angeboten hatte. Die Justiz ging diesen Hinweisen jedoch nicht nach.

Der Fall Lembke

Ein Jahr später stießen Waldarbeiter in der Lüneburger Heide zufällig auf die Waffenlager Lembkes, die so gut gefüllt waren, dass man damit eine ganze Kompanie hätte ausrüsten können. Es wurden Hunderte von NATO-Waffen und 156 Kilogramm Sprengstoff in insgesamt 33 Depots gefunden. Lembke wurde in Haft genommen und kündigte umfangreiche Aussagen an. Zwei Tage später wurde er erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Auf einem Zettel hatte er die Botschaft „Es ist Wolfszeit“ notiert.

Ein besonderer Skandal ist, dass es auch in der Schweiz Stay-Behind-Strukturen gab, was die nach außen hin proklamierte Neutralität des Landes natürlich eklatant verletzte. Ab 1976 agierte hier die von Oberst Albert Bachmann geführte Geheimarmee Spezialdienst D, später gab es in der Eidgenossenschaft dann die Geheimarmee P-26, die nach Aussagen ehemaliger Angehöriger eng mit den britischen Geheimdiensten SAS und MI6 zusammenarbeitete.

„Spannend wie ein Thriller“

Die Erkenntnisse Gansers schlugen deshalb in der Schweiz ein wie eine Bombe. Sein Buch, das bis heute als absolutes Standardwerk zu dem Thema gilt, führte zur Einsetzung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Belgien, der Schweiz, der Türkei und Frankreich. Die Kabarettistin Lisa Fitz, selbst eine ausgesprochene Selbst- und Querdenkerin, äußerte im österreichischen Kurier einmal über Gansers Buch:

„Es liest sich spannend wie ein Thriller und deckt alles auf, was man als politisch Interessierter oder engagierter Bürger wissen sollte.“

Gansers Standardwerk ist bis heute unverzichtbar für alle geblieben, die die Hintergründe unserer Zeit tiefer verstehen wollen.

Dieses Buch zeichnet ein erschreckendes Bild: Ein durch die NATO und die militärischen Geheimdienste koordiniertes Netzwerk von Geheimarmeen war bis zum Auseinanderfall der Sowjetunion in mehreren westeuropäischen Ländern in schwere Verbrechen verwickelt, darunter Mord, Folter, Staatsstreich und Terror. In vielen Ländern existierten diese Geheimarmeen wohl auch nach der Zeitenwende 1989/90 fort. Wer die Hintergründe unserer Zeit verstehen will, muss sich mit diesem Phänomen befassen. Daniele Ganser enthüllt in seinem gründlich recherchierten Buch die verdeckten Operationen der „Nato-Geheimarmeen in Europa“. Hier mehr erfahren.