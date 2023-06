Ein Abend in Bruchsal: Nena liefert

Inmitten des Corona-Wahnsinns 20/21 hatte Nena versprochen, bei ihren Konzerten niemals Ungeimpfte via 2G-Regeln auszuschließen. Jetzt liefert sie, und ihre Konzerte klagen auch an. Wir begleiten ihre Tournee mit dem COMPACT-Rabattpaket „Impf-Tribunal- die Anklageschrift“, jetzt für nur 9,99 Euro statt 31,70 Euro. Hier mehr erfahren.

Bruchsal, vergangenen Donnerstag. Tausende herzensgute Menschen warten in der tiefstehenden Abendsonne direkt vor dem ebenso berühmten wie prächtigen Schloss Bruchsal auf Nena und ihre Band. Was für eine Atmosphäre, was für eine Stimmung! Mehrere große Querdenken-Kanäle hatten zur Teilnahme aufgerufen. Gekommen sind Tausende.

Generationenübergreifend

Schon zehn Minuten vor den offiziellen Beginn steht Nena auf der Bühne. Und los geht’s mit Liebe ist … ! Die Begeisterung der Menschen ist kaum zu zügeln. Kinder liegen sich mit nächster und übernächster Generation in den Armen, unpolitische Nostalgiker schwofen unbefangen mit Größen des Widerstandes. „Danke Nena“ ist auf unendlich vielen Hemden zu lesen.

Anfang Februar 2021 hatte Nena via Instagram verbreitet:

„Ihr Lieben, auf meinen Konzerten wird es auch weiterhin keine Zweiklassengesellschaft geben. Ihr seid immer alle willkommen! Ob du dich impfen lässt oder nicht, ist ganz allein deine Entscheidung und muss von jedem respektiert werden.“

Als Künstlerin, die noch immer herausragend erfolgreich ist, war dies eine sehr mutige Ansage. Die BRD-Musikszene, von löblichen Ausnahmen abgesehen, sprang Nena nämlich ganz und nicht solidarisch zur Seite, sondern übte sich in einem Duckmäusertum, das die gesamte Lage noch verschlimmerte. Aus der Geschichte nichts gelernt, Grönemeyer, Westernhagen und woke Gesinnungsblase!

Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung

Ganz und gar anders agierte und agiert Nena: Sie lässt in Bruchsal über 130 Minuten keinen Zweifel daran, welche Werte hier und heute im Vordergrund stehen: Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Ein Konzert ohne Belehrungen, Regenbogenfahnen oder Kriegspropaganda. Bei Nena läuft alles angenehm normal.

Der ganze Rahmen kommt ohne Schnickschnack aus, die Akustik ist famos, das Ambiente herausragend, die Künstlerin gut drauf. Nena zum Anfassen. Sie singt Lied auf Lied, Sohn und Tochter begleiten sie musikalisch auf der Bühne, ihre Präsenz ist faszinierend und unglaublich authentisch. Sie freue sich über jeden, der gekommen ist – und man glaubt es ihr.

Ihr gelingt am Ende ein komplett unpolitisches Konzert, und schon diese Tatsache ist in heutiger Zeit bereits ein starkes Statement. Mit jedweder Stellungnahme hält sie sich beinahe schon auffällig zurück. Gegen Ende ihres Auftritts merkt sie vielsagend an:

„Leute, ich sag jetzt gar nichts mehr!“

Wenn sie dann über die Bühne fegt und voller Emotionen Tausende in Bruchsal berührt, dann ist jedem Besucher klar: Nena, das hast Du Dir verdient! Nicht umsonst steht ihre aktuelle Tour unter dem Motto: „Wir gehören zusammen“.

Nena bleibt stabil

Ob sie denn ihre Äußerungen in der Corona-Zeit bereue, wollte ein RTL-Team zu Beginn der kommenden Woche wissen. Nena verneint und sagt:

„Ich hab auch Momente in meinem Leben, wo mir das sehr nahe gegangen ist. Aber diese Art von Welle, die ich erlebt habe in den letzten drei Jahren … ich weiß einfach, wo ich stehe und was oder wer ich bin.“

Ob Leuchtturm, ob Wunder geschehn, ob Nur geträumt oder natürlich 99 Luftballons. Nena fährt groß auf. Am Ende ihres Auftritts lässt sie anwesende Kinder auf die Bühne, singt mit ihnen, umarmt jedes einzelne und nimmt sich Zeit für kurze Gespräche. Kaum jemand hat gesehen, wie malerisch zwischenzeitlich die Sonne hinter dem Schloss verschwunden ist. Alle Augen auf Nena!

Wer Bruchsal verpasst hat, aber Nena danken möchte für ihre vorbildliche Standhaftigkeit, notiert sich die Daten ihrer „Wir gehören zusammen“-Tour. Es geht noch nach Hamburg, Gera, Leonberg, Oranienburg, Görlitz, Launsdorf, Erlangen, Chemnitz, Ansfelden, Rostock, Weißenfels, Hanau und Bayreuth.

