Zu Weihnachten Frieden schenken: Mit 80% Rabatt

Die COMPACT-Konferenz „Frieden mit Russland“ am 22. November 2014 in Berlin war mit 800 Teilnehmern die bis dahin größte Veranstaltung unseres Magazins. Kurz nach dem Anschluss der Krim an Russland und während in der Ostukraine noch täglich die Kanonen donnerten und Menschen starben, trafen sich die Crème de la Crème der deutschen Putin-Versteher und ihre russischen Freunde auf unsere Einladung in Berlin.

Auf dieser Doppel-DVD sehen Sie alle Reden dieser historischen Konferenz in voller Länge – nebst einer zusammenfassenden Kommentierung der Highlights durch mich; insgesamt 400 Minuten Laufzeit! Sie werden sehen: Diese Reden haben nichts an ihrer Aktualität verloren – ganz im Gegenteil: Die Ausführungen von Egon Bahr, Willy Wimmer, Alexander Gauland, Andreas von Bülow u.v.m. sind angesichts der aktuellen Ereignisse noch drängender geworden.

Auf zwei unserer Referenten stürzten sich die Monopolmedien hinterher besonders eifrig, nämlich auf Egon Bahr und Alexander Gauland. Beide warben auf der Konferenz wie in ihren Parteien – der eine in der SPD, der andere in der AfD – für einen Ausgleich mit Russland. Das war für das NATO-Establishment so gefährlich, dass man gleich die Nazi-Keule herausholte.

Im Fernsehsender NTV hieß es, gegen Gauland gerichtet: „Am Wochenende trat er auf einer Russland-Konferenz gemeinsam mit dem rechten Vordenker Jürgen Elsässer und einigen NPD-Funktionären auf.“

Eine ähnliche Story erzählte Günther Jauch in Bezug auf die COMPACT-Konferenz: „Gerade sitzen Egon Bahr, Alexander Gauland und zwei NPD-Politiker irgendwo im Lande am selben Tisch und diskutierten über Russland.“

An beiden Behauptungen ist lediglich wahr, dass Gauland und Bahr bei unserer Konferenz als Referenten auftraten. Die NPD-Leute, die die Späher von N-TV und ARD gesehen haben wollen, mögen irgendwo unter den 800 Besuchern der Veranstaltung gewesen sein – wir können und wollen schließlich keine Verfassungsschützer bei der Einlasskontrolle einsetzen. Aber Referenten waren sie nicht, auch wenn das die Lügenmedien tausendmal behaupten mögen – die Teilnehmer wissen es besser…

Lassen Sie sich nicht entgehen, was Bahr und Gauland auf unserer Konferenz gesagt und damit die NATO-Presse zur Weißglut getriebn haben.

Neben Bahr und Gauland waren auch die übrigen Redner hochkarätig: Aus Russland kamen Natalja Narotchnitskaya, lange Jahre im außenpolitischen Ausschuss der Duma, und Wladimir Iwanowitsch Jakunin, damals Chef der russischen Eisenbahnen, einer der wichtigsten russischen Manager und enger Vertrauter von Putin.

Von deutscher Seite kamen Willy Wimmer (CDU, ehemals Staatssekretär im Verteidigungsministerium) und der Staatsrechtler Prof. Dr. Karl-Albrecht Schachtschneider mit einer fulminanten Expertise über die Völkerrechtskonformität des Referendums auf der Krim. Andreas von Bülow (SPD, MdB von 1969-1994 und ehem. Bundesminister) referierte über den Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine, den die NATO sofort den Russen anlastete.

Aus den Nachbarländern kamen Claude Goasguen (französischer Abgeordneter, ehemaliger Minister unter Präsident Jacques Chirac und Bürgermeister des 16. Arrondissements von Paris) und der langjährige Schweizer Nationalrat Oskar Freysinger (SVP).

