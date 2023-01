Ex-Kanzlerin Merkel hat laut dem russischen Parlamentspräsidenten das Minsker Abkommen nur unterzeichnet, um der Ukraine Zeit zur Aufrüstung zu verschaffen. Das soll nun Folgen haben. Werfen Sie einen Blick in Putins Kopf – mit unserer Edition „Putin verstehen: Seine Reden aus der Kriegszeit im Original“. Unzensiert und Ungekürzt! Hier mehr erfahren.



Der Präsident der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hat ein internationales Militärtribunal gefordert, das mit dem in Nürnberg vergleichbar ist, um die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Merkel und den ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande zu verurteilen.

„Merkel für Verbrechen bestrafen“

Er äußerte:

„Die Geständnisse des Vertreters des Kiewer Regimes und der ehemaligen Führer Deutschlands und Frankreichs sollten als Beweismittel vor einem internationalen Militärtribunal verwendet werden. Diese Führer planten einen Weltkrieg mit vorhersehbaren Folgen zu beginnen. Und sie verdienen, für ihre Verbrechen bestraft zu werden.“

Angela Merkel hatte in einem Interview mit der Wochenzeitung Zeit versichert, die Minsker Vereinbarungen nicht ausgehandelt und unterzeichnet zu haben, um Frieden in der Ukraine zu schließen, sondern um der ukrainischen Armee Zeit zu geben, sich auf den aktuellen Krieg vorzubereiten . François Hollande hatte diese Darstellung in einem Interview mit der ukrainischen Zeitung Kyiv Independent bestätigt.

Das hintertriebene Minsker Abkommen

Das Völkerrecht betrachtet „Verbrechen gegen den Frieden“ als schwerwiegender als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Vereinten Nationen haben jedoch nie klar definiert, was erstere wirklich sind. Die Nichtumsetzung der Minsker Vereinbarungen verlängerte den Bürgerkrieg in der Ukraine um acht Jahre und tötete mindestens 20 000 Menschen.

Russland sei nicht in die Ukraine einmarschiert, sondern habe eine spezielle Militäroperation zur Umsetzung der Resolution 2202 des Sicherheitsrates eingeleitet. In dieser Resolution sei es bloß um eine Bestätigung der Minsker Vereinbarungen gegangen, so Wjatscheslaw Wolodin.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

