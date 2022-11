Die Klima-Sadisten: LKW musste Opfer zweimal überrollen

Klima-Chaoten waren dafür verantwortlich, dass eine mittlerweile verstorbene Radfahrerin in Berlin unnötig leiden musste. In unserem COMPACT-Spezial Öko-Diktatur: Die heimliche Agenda der Grünen klären wir über den Terror der Öko-Apokalyptiker auf. Hier mehr erfahren.



In den letzten Tagen versuchten insbesondere linke Politiker, die Klima-Extremisten der „Letzten Generation“ aus der Schusslinie zu nehmen. Eine ihrer Straßenblockaden vom 31. Oktober, die dazu führte, dass ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr überhaupt nicht zu einer verletzten Radfahrerin durchdringen konnte, sei gar nicht für den späteren Tod des Unfallsopfers verantwortlich gewesen.

Ein grausames Procedere

Der Abschlussbericht der Berliner Feuerwehr zu dem tragischen Ereignis kommt aber zu völlig anderen Ergebnissen. Ein sogenannter Rüstwagen der Feuerwehr, mit dem das schwer verletzte und eingeklemmte Opfer aus seiner schrecklichen Lage hätte befreit werden können, hätte schon eine Minute nach dem Eintreffen der Notärztin am Unfallort sein können – wenn es nicht den durch die Klima-Extremisten verursachten Stau gegeben hätte.

Das Bein der Radfahrerin war zwischen den hinteren Zwillingsrädern des voll beladenen Betonmischers eingeklemmt. Mit dem Bergefahrzeug der Berliner Feuerwehr hätte die schwer verletzte Radfahrerin schonender aus ihrer schrecklichen Lage befreit werden können. Stattdessen musste der LKW erneut über das Unfallopfer fahren, da der zumindest der Versuch einer Sofortrettung aus medizinischer Sicht unerlässlich war.

Acht entscheidende Minuten

Damit wurde ein Vorgehen für medizinische Fälle angewendet, in denen gar nichts anderes mehr geht. Erfahrene Retter raten von dieser Methode allerdings entschieden ab, auch in den Vorschriften wird sie nicht empfohlen. In ihrem Abschlussbericht stellt die Feuerwehr fest: Der Rüstwagen kam durch die Aktion der Klimaextremisten und den von ihnen verursachten Stau acht Minuten zu spät – dabei hätte er fast genau mit der Notärztin bei dem Unfall sein sollen. Das Fahrzeug wäre ohne den von den Chaoten verursachten Stau dann auch eine Minute nach der Notärztin am Unfallort gewesen.

Eines steht fest: Würden irgendwelche rechten oder patriotischen Gruppen in Deutschland über Wochen hinweg Straßen blockieren, dadurch menschliche Todesopfer verursachen und Anschläge auf Kunstwerke verüben, dann wären diese Gruppen schon hundertmal verboten worden und Deutschland würde sich in einen hochgerüsteten Polizeistaat verwandeln. Die sogenannten Klimakleber hingegen genießen hingegen immer noch vollständige und totale Narrenfreiheit.

Narrenfreiheit für Klimakleber

Den einen oder anderen Strafbefehl, der gegen die sogenannten „Aktivisten“ ausgestellt wird, kann die selbsternannte „Letzte Generation“ aus ihrer Portokasse bezahlen, da sie über finanzstarke Financiers aus den USA verfügt.

