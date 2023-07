Die Flugsünde des Klima-Papstes

Er will Inlandsflüge verbieten, düst aber im Schnellflug von Berlin nach München. Wasser predigen, Wein saufen: „Klima-Experte“ Hans Joachim „John“ Schellnhuber. Er und seinesgleichen werden entlarvt im COMPACT-Spezial „Klimaterroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt“. Hier mehr erfahren.

_von Erika Fischer

Stellen Sie sich vor: Die Sommerferien haben begonnen, endlich bestehen keine Flugeinschränkungen mehr. Schüler tummeln sich auf dem Flughafen, ein paar wichtig aussehende Herren mit Aktentaschen eilen zu ihrem Gate. Inmitten des alltäglichen Getümmels blitzt ein kahler Kopf aus der Menge, müde Augen schielen auf den Ausgang zum Flug „Berlin-München“. So muss es einem einfachen Passanten ergangen sein, welcher kürzlich Klimapapst Schellnhuber als Fluggast persönlich erkannte. Es ist nicht das erste Mal, dass er für Kurzstrecken die Flugmaschine verwendet, obwohl er doch „jede Petition unterschreiben“ wollte, um eben dieses zu verbieten.

Ja, die familiären Gründe…

„Ich musste aus familiären Gründen innerhalb eines halben Tags von Potsdam nach Fürstenfeldbruck und zurück. In der Nähe von München war ich mit Vortrag und Podiumsdiskussion beim ‚Zukunftsforum‘ des bayerischen Schreinerhandwerks engagiert“, rechtfertigte sich der Klimaexperte in einem Interview mit Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Im Rahmen der Veranstaltung bei München erzählte er dem Schreiner-Publikum übrigens, wie es sein Handwerk zu machen hätte, „wie das Baugewerbe CO₂ reduzieren und sogar CO₂ wieder aus der Atmosphäre holen kann“; also all jenes Kohlenstoffdioxid, das er Minuten zuvor mit seinem Flieger in die Atmosphäre geblasen hatte.

Seine Freunde vom Umweltbundesamt schrieben noch, dass Fliegen die umweltschädlichste Art sei, sich fortzubewegen. Zoom- oder Skype-Sitzungen aber kamen dem Herrn nicht in den Sinn, obwohl sie jegliche Klimaschutz-Kriterien erfüllen. Mit der Bahn wollte er offenkundig auch nicht fahren, vielleicht, weil ihn die Verspätungen stören. „Man kann nicht immer das klimafreundlichste Verkehrsmittel wählen“, so Schellnhuber plötzlich. Auch nicht, wenn der ICE für die Inlandsstrecke lediglich vier Stunden gebraucht hätte?!

Der Merkel-Berater

2007 war Schellnhuber zum wissenschaftlichen Chefberater der Bundesregierung und von Kanzlerin Angela Merkel ernannt worden. Er beriet sie in Fragen des Klimawandels und der internationalen Klimapolitik. Bald forderte er ein Verbot von Kohle, Gas, Öl und Atomenergie bis 2050.

Seine Einflussnahme ging weiter: 2016 wurde er Leiter einer Expertengruppe, die den Plan der sogenannten Dekarbonisierung, also dem Ausstieg aus allen fossilen Energien, vorantreiben sollte. Die größte Gefahr, der menschengemachte Klimawandel, werde apokalyptische Zustände mit sich bringen, so predigt Schellnhuber nur zu gerne. Hitzetod der Menschheit und Klimakollaps zählen zu den Voraussagungen des Klima-Heiligen.

2019 prophezeite er beim ZDF, dass wir nur noch „ein Jahrzehnt Zeit“ hätten, um den Klimawandel zu stoppen. In Kürze müsste demnach also die Welt untergehen. Es gibt jedoch eine Erlösung, nämlich die Dekarbonisierung. Sie und viele weitere Einschränkungen und Verbote sollen am Ende dann die Weltbevölkerung vor ihrem Untergang retten.

Dabei bedeutete insbesondere das Verbot von Öl, Gas und Kohle das Ende unserer Industrienation. Medizinische Versorgung, und vor allem die Stromerzeugung wären nicht mehr gesichert. Wie im Mittelalter müssten auch anstrengendste Arbeiten wieder per Hand erledigt werden, die Armut müsste sich in der Folge wie ein Fegefeuer ausbreiten und auch die durchschnittliche Lebenserwartung würde deutlich sinken. Eine nicht absehbare Katastrophe für die Menschheit, die in Augen Schellnhubers ein geringeres Übel darstellt als der angeblich drohende Hitzetod. Mit der Abschaffung der Marktwirtschaft fangen sie an, im Anarchismus werden sie enden. Es drohte nicht weniger als das Ende unserer Zivilisation.

Lockdown-Prediger

Auch zu den Corona-Maßnahmen äußerte sich Schellnhuber besserwisserisch: „Hätte man eine Woche früher reagiert, wären Zehntausende Menschen gerettet worden.“ Corona hätte am schlimmsten in Ländern wie Russland, Großbritannien und den USA gewütet, weil „sie die Wissenschaft nicht ernst genommen haben“.

Dieses Jahr hielt Schellnhuber einen Vortrag über den Klimawandel vor Vertretern der Letzten Generation, also jenen Linksextremisten, die sich auf dem Boden festkleben und dabei Feuerwehren und Notärzte blockieren.

Geradezu bizarr äußerte sich Schellnhuber zur Thematik Wärmeinhalt der Ozeane. Dem Wärmegehalt des Wassers werde jede Sekunde „das Energieäquivalent von vier Hiroshima-Bomben hinzugefügt“. Er zählt dann langsam bis fünf. „In der Zeit sind zwanzig Hiroshima-Bombenexplosionen getätigt worden und im Wesentlichen im Ozean gespeichert.“ Auf welche Quellen oder Bomben er sich beruft, ist nicht klar. Leider werden seine Zuhörer nichts hinterfragen.

Der Einfluss des Klimaforschers mit Jahrgang 1950 ist bis heute groß. 1992 hatte er das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) gegründet. Nach eigenen Angaben treibt die Organisation „die integrierte Forschung für globale Nachhaltigkeit und für eine sichere und gerechte Klimazukunft voran“. Zu ihren Aufgaben zählt auch die „Bereitstellung von evidenzbasierter Politikberatung für Entscheidungstragende“. Darunter fällt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und der Beirat für den One-Health-Ansatz des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Schellnhuber-Netzwerk

Als Mitglied des „Club of Rome”, einem internationalen Think-Tank, welcher auf seiner Mitgliederliste auch Bill Gates und Maurice Strong führt, achtet Schellnhuber auf weitreichende Verbindungen. Die „Expertisen“ des PIK haben nicht nur in der Bundesregierung viel Gewicht, wie beispielsweise bei Gesetzen zur Energiewende und Kohleausstieg. Auch international spielt die Vereinigung in der ersten Liga mit. Das „Intergovernmental Panel on Climate Change“ und auch die Münchner Sicherheitskonferenz bieten ihm Bühnen mit großer Reichweite. So gesehen sind die Namen der Sponsoren des PIK nicht verwunderlich. Mit der EU und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung hat Schellnhubers Institut beste Förderung.

