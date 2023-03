Die „Dicke Bertha“: Jetzt auch in lecker

Wer oder was ist die „Dicke Bertha“? Ricarda Lang? Oder eher ein legendärer Mörser aus dem Ersten Weltkrieg? Auf jeden Fall eine Speckbombe, wie man in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ nachlesen kann. Hier mehr erfahren.

Im Sommer letzten Jahres echauffierte sich der Mainstream: COMPACT habe Grünen-Chefin Ricarda Lang beleidigt, sie in einem Artikel als „Dicke Bertha“ verhöhnt…

Tatsächlich schrieben wir in unserer Ausgabe vom Juni 2022 (mit dem Titelthema „Grüne im Krieg“) Folgendes:

„Wenn die Olivgrünen zum Angriff blasen, stehen nicht nur Panzerkommandant Hofreiter, Atom-Barbie Baerbock und Generalfeldmarschall Habeck Gewehr bei Fuß – auch die Dicke Bertha wird in Stellung gebracht, wenn auch nicht an vorderster Front. Im Mai gebar Ricarda Lang eine parteitypische Chimäre aus Bellizismus und Etatismus, indem sie eine Kriegssteuer für Unternehmen forderte, die wegen des Ukraine-Konflikts Gewinne machen.“

Wieso „Dicke Bertha“? Sollte damit etwa auf die Leibesfülle der Fast-Food-affinen Obergrünen angespielt werden. Der flüchtige und historisch unbewanderte Betrachter könnte das meinen, doch wenn früher die Dicke Bertha in Stellung gebracht wurde, hatte das nichts mit Übergewicht zu tun.

Eine Granate mit Doppel-Wumms

So bezeichnete der Volksmund nämlich den im Ersten Weltkrieg von den Deutschen eingesetzten 42-cm-Mörser der Firma Krupp, das damals schwerste Artilleriegeschütz im Landkampf. Namensgeberin soll Krupp-Erbin Bertha gewesen sein, eine keineswegs korpulente Frau. Der Mörser verschoss Granaten von gut einer Tonne Gewicht 14 Kilometer weit. Eingesetzt wurde er vor allem in Belgien und Frankreich.

Jetzt gibt es die „Dicke Bertha“ auch als Speckbombe – und nein, damit ist natürlich nicht Ricarda Lang gemeint, sondern eine besonders gehaltvolle Speise, die der Thüringer Kult-Gastronom Tommy Frenck kreiert hat und die er in seinem politisch unkorrekten Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ zum Nachkochen präsentiert. Der Name dieser deftigen Leckerei kommt nicht von ungefähr, denn die „Dicke Bertha“ wird mit einem Kilo Hackfleisch zubereitet – das in 50 Scheiben Bacon eingewickelt wird.

Für Veganer und Insektenfresser ist diese Leckerei natürlich nichts, dafür umso mehr für echte Kerle – und natürlich auch für fleischeslüsterne Damen. Besonders herzhaft wird das schmackhafte Gericht durch die Beigabe von Zwiebeln, Schmelzkäse und Cheddar. Das von Frenck kredenzte Endprodukt sehen Sie in dem Bild oben – hinter Wuchtbrumme Lang.

Der Kult-Gastronom schreibt in „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ zu seiner „Dicken Bertha“ (Zubereitung auf dem Grill oder im Ofen möglich):

„Die Speckbombe sollte beim Servieren dasselbe Staunen erzeugen wie beim Einschlag einer 42-cm-Mörser-Granate“

Dazu empfiehlt er gebackene Kartoffeln und Tomaten sowie Ciabatta-Brot und eine leckere BBQ-Soße. Und selbstverständlich bietet „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ nicht nur das Rezept für die „Dicke Bertha“, sondern auch für die genannten Beilagen. Jede Wette: Mit dieser Speckbombe würden Sie nicht nur das Herz von Ricarda Lang im Sturm erobern – sie sind damit auch der Star bei jedem Skatabend und bei jeder Grillparty.

