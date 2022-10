Der plötzliche Tod von V-Mann Corelli. V-Mann Corelli hat den Begriff Nationalsozialistischer Untergrund bereits 2003 in der Titelzeile einer von ihm mitproduzierten DVD in Umlauf gebracht. Bevor er dazu von den Ermittlern befragt werden konnte, starb er völlig überraschend. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Edition 5: „NSU: Die Geheimakten“. _ von Jasmin Mainsberger Zum vergrößern auf das Bild klicken Thomas Richter – Spitzname «HJ Tommy», Deckname Corelli – wurde am 7. April 2014 in seiner Wohnung