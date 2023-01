Deutschland: Die Nation der Messerattacken

Zitat des Tages: „Der tödliche Zug-Angriff von Ibrahim A. (35) auf zwei Menschen ist kein Einzelfall – immer häufiger kommt es zu Messerattacken in Deutschland. Für das Jahr 2021 wurden Messer-Angriffe erstmals statistisch erfasst und ausgewiesen. Demnach wurden bei Straftaten 10.917-mal Messer benutzt oder als Drohmittel verwendet.“ (Bild)

„Gemessert wurde Ende 2017 die 15-jährige Mia aus Kandel. Ihr Mörder kam als unbegleiteter Minderjähriger in die BRD. Oder Julia, 15 Jahre jung, 2018 attackiert in Viersen: Sie verblutete nach sechs Messerstichen. Mireille, 16: im März 2018 in Flensburg von einem Afghanen ersttochen. Ihr Mörder war aus Bulgarien in die BRD gekommen.“ (COMPACT-Magazin)