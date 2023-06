„Deutschland, Deutschland“ – Freddys Heimat-Lied

„Deutschland hat Sand im Getriebe und Zucker im Tank“ – so heißt es im neuen Heimat-Lied von Freddy Ritschel.

Unser Freddy ist nicht nur ein Satire-Spezialist, sondern auch ein Liedermacher, der es durchaus mit Größen wie Reinhard Mey oder Hannes Wader aufnehmen kann.

Gestern präsentierte er erstmals sein neues schonungslos ehrliches Lied über den Zustand unserer Heimat. Kann das Land noch gerettet werden?

▶️ Den neuen Freddy-Song sehen Sie in dem Video oben.

