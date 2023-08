Hollywoods liebste Bösewichte. Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. Der liebste Bösewicht der internationalen Filmindustrie ist der Teutone – am besten auch gespielt von einem Deutschen. Eine Auswahl an prominenten Beispielen. _ von Daniell Pföhringer und Sven Eggers Conrad Veidt Conrad Veidt | Major Strasser | Casablanca (1942) Der 1893 in Berlin geborene Mime emigrierte 1933 mit seiner jüdischen Frau aus NS-Deutschland, diente sich Hollywood an, übernahm Rollen in antideutschen Propagandafilmen. Als Major Heinrich Strasser