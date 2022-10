Nach 1945 wurden unter Federführung der CIA Untergrund- und Sabotagestrukturen in ganz Westeuropa aufgebaut. Die Verwicklung in Terroranschläge wurde mehrfach nachgewiesen. _ von Daniele Ganser Dass die NATO im Kalten Krieg in ganz Westeuropa Geheimarmeen un-terhalten hat, die in einigen Ländern in Terroranschläge verwickelt waren, wurde erst im Jahre 1990 offiziell bestätigt. Der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti erklärte vor einem erstaunten Senat, dass die italienische Geheimarmee unter dem Decknamen Gladio — das römische Kurzschwert