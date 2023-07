„Der Demokratie unwürdig“: Habecks neuer Vorstoß

In dieser Woche noch will Wirtschaftsminister Habeck sein Heiz-Gesetz durch den Bundestag peitschen. Diskussionen sind im Grunde unerwünscht. Dabei verschärft sich die Kritik. Die Juni-Ausgabe des COMPACT-Magazins bereitet auf, was viele denken: „Habeck in den Knast“. Hier mehr erfahren.

Das Gebäudeenergiegesetz, das Wärmepumpen-Diktat, die Quasi-Enteignung von Eigenheimbesitzern – das alles hat den Deutschen das wahre Gesicht der Grünen zuletzt vor Augen geführt. Ginge es nach Wirtschaftsminister Habeck wären die beabsichtigten gesetzlichen Fesseln längst beschlossene Sache. Der Protest der Menschen und die Enthüllungen rund um seine korrupte Vetternwirtschaft im Ministerium hatten ihn zunächst ausgebremst.

Der Staat entscheidet…

Aber Habeck, Fanatiker durch und durch, lässt nicht locker. Jetzt gibt es einen gesetzlichen Neu-Entwurf seiner Vorhaben, den FDP und SPD schon abgenickt haben. Damit ist das Ende für Gas- und Ölheizungen beschlossene Sache. Bürger dürfen nicht mehr frei entscheiden, wie sie ihr Zuhause beheizen. Der Staat hat den Fuß in unseren Wohnzimmern. Die Umsetzung aller Ampel-Heizverordnungen wird künftig streng kontrolliert.

Dass die Verpflichtung, ab 2024 nur noch klimaneutral heizen zu dürfen, zunächst allein in Neubaugebieten gilt, ist allenfalls ein schwacher Trost, weil die dreisten Habeck-Unverschämtheiten nur aufgeschoben sind.

Bei Neubauten muss die Wärmepumpe her, bei Gasheizungen bleibt unklar, ob der jeweilige Stromversorger künftig politisch korrekt liefern kann. Ab 2028 gilt das dann auch für Omas Eigenheim, also für Bestandsbauten. Neue Gasheizungen sind nur dann noch gestattet, wenn der kommunale Versorger Ökogas liefert. Dazu sollen Kommunen bis 2028 Wärmepläne erarbeiten, aus denen dann hervorgeht, auf welche klimaneutralen Angebote künftig in den jeweiligen Regionen gesetzt werden soll. Dass Vermieter auch ihre Mieter an den Kosten von Zwangsmodernisierungen beteiligen können, versteht sich fast schon von selbst.

Auf EU-Ebene könnte künftig alles noch viel drastischer kommen. Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer fasst zusammen:

„In Brüssel beraten sie gerade über neue Richtlinien zur energetischen Sanierung. Dagegen ist der Einbau einer Wärmepumpe ein Spaziergang. Bis 2030 muss jedes Haus mindestens die Energieklasse E erfüllen, aber 2033 dann sogar die Klasse D. Damit ist in Deutschland auf einen Schlag die Hälfte der Bausubstanz sanierungsbedürftig.“

Und er weist auf willkürliche Ungerechtigkeiten hin:

„Ein Haus, das in den Niederlanden die Energieeffizienzklasse C erhält, bekommt in Deutschland gerade mal ein G, wie einem der Immobilienverband nachweisen kann. Ähnliches gilt für Frankreich: in Straßburg B, in Offenburg C. Und wir reden von der exakt gleichen Immobilie, getrennt nur durch ein paar Kilometer Luftlinie.“

Im vorigen Monat erst hatte ein Bericht der Welt für Aufsehen gesorgt, dass möglicherweise bis zu 80 Prozent der in Deutschland installierten Wärmepumpen wieder herausgerissen werden müssen – weil sie gemäß EU-Berechnungen klimaschädlich sind.

Hintergrund hier: Eine drohende EU-Verordnung, die auf ein Verbot von fluorierten Gasen ab 2030 setzt. Und dies würde tatsächlich das Aus für zahlreiche bis dahin eingebaute Wärmepumpen bedeuten. Denn für rund 80 Prozent der jetzt schon eingebauten Pumpen werden F-Gase genutzt.“

Platzt Deutschen der Kragen?

Schon jetzt, angesichts der selbstmörderischen Habeck-Pläne, sind die Bauaufträge um 25 Prozent eingebrochen. Viele Immobilien sind unverkäuflich. Gleichzeitig hat bereits das Hauen und Stechen auf dem Mietmarkt bereits begonnen.

Nochmals Jan Fleischhauer:

„Wenn es ans Eigenheim geht, hört der Spaß auf. Die Menschen nehmen hin, dass die Fliegerei teurer wird und das Autofahren. Sie akzeptieren, dass es nur noch einmal im Jahr in den Urlaub geht. Notfalls verzichten sie auch auf das Nackensteak. Aber wenn man sie zwingt, das Haus aufzugeben, weil sie in Brüssel unter den Anfeuerungsrufen der Grünen weltfremde Sanierungspläne schmieden, dann kommt es zur Revolte.“

Trotzdem will Habeck in dieser Woche sein Gesetz um jeden Preis verabschiedet sehen. Die kurze Frist bis zum Freitag wird unterdessen heftig kritisiert. Für Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW ist dieses Vorgehen „vollkommen inakzeptabel“, und er tobt:

„Ein solches Verfahren, wie wir es beim GEG erleben, ist unserer Demokratie unwürdig. Wenn die Zeit für eine intensive Beratung eines dermaßen entscheidenden Gesetzes fehlt, dann schadet das der gesamten Energiewende massiv.“

Ganz offensichtlich will Habeck jede weitere öffentliche Debatte vermeiden. Im Herbst stehen Landtagswahlen in Hessen und Bayern an, und da drohen den Grünen Wahlschlappen. Ein andauernder Heizungsstreit könnte diesen Abwärtstrend weiter verschlimmern.

Erfreulicherweise ist es offensichtlich dafür schon zu spät. Die Grünen befinden sich weiterhin im Umfrage-Sinkflug. Laut INSA pendelt sich die Habeck-Partei bei 14 Prozent ein, während die AfD auf 21 Prozent kommt und der Union (25,5 Prozent) auf den Fersen ist.

Hinzu kommt: Erstmals seit 2015 beklagen die Grünen einen Mitgliederschwund. Von Januar bis Juli 2023 sind 770 Mitglieder mehr aus der Partei ausgetreten als eingetreten.

Eine Geralabrechnung mit grünen Irrsinnsplänen zum Heiz-Diktat finden Sie in der Juni-Ausgabe des COMPACT-Magazins „Habeck in den Knast“. Hier bestellen.