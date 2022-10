Demonstrationen: Das Volk redet Klartext

Der Widerstand wird immer größer: In den vergangenen Tagen war der Protest so stark und so zahlreich wie seit langem nicht mehr. Und im Gegensatz zu den Berliner Polit-Versagern weiß der Normalbürger, was schief läuft.

COMPACT war am vergangenen Samstag auf der Handwerker-Demo in Berlin und am Montag bei dem Großprotest in Gera mit 10.000 Teilnehmern. Wir haben für Sie die Stimmen aus dem Volk in einer Reportage zusammengefasst. Sehen Sie unseren Bericht in dem Video oben.

Die Wut wächst! Denn: Das Verhalten der deutschen Politik war und ist in Bezug auf die Ukraine-Krise desaströs. Das zeigt das Verhalten Berlins in der jüngeren Vergangenheit und vor allem in der Gegenwart

Unser Erfolgsautor Manfred Kleine-Hartlage beschreibt in seinem neuen Buch „Tödliche Torheit“ die Entstehung der Lage, den Ausbruch des Krieges und die Propaganda-Maschinerie des Westens.

Dann tut er, was die Aufgabe der Politik wäre: Er fragt nach den deutschen Interessen und analysiert mit dieser Zielvorgabe die deutsche Politik. Das Ergebnis ist eine Katastrophe.

Kleine-Hartlage knüpft mit „Tödliche Torheit“ an sein Buch „Systemfrage“ an. Er ist sich sicher: Die BRD ist ihrer Selbstzerstörung ein gutes Stück nähergekommen – das zeigt sich gerade auch an dem Verhalten der Regierung in Bezug auf Russland und die Ukraine. Hier bestellen.