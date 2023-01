COMPACTSurvival: Das perfekte Feuerzeug

In Zeiten von Energie-Mangel und Blackout-Gefahr fragen sich viele, wie man Feuer machen kann, wenn Strom und Gas nicht mehr fließen und Feuerzeug und Streichhölzer ausverkauft sind? Unser Survival-Experte Roy Grassmann hat da einen Trick auf Lager.

Das Wasser kommt aus der städtischen Leitung, Strom aus der Steckdose, und wenn man etwas zu essen braucht, geht man in den Supermarkt. Falls wirklich mal etwas passieren sollte – Hochwasser, Stromausfall oder Schneesturm –, dann sind wir doch gut aufgestellt. Mit Feuerwehr, THW, Bundeswehr und anderen Helfern… Oder vielleicht doch nicht?

Gerade die Flut im Ahrtal hat gezeigt, dass die öffentlichen Vorsorge- und Hilfssysteme an vielen Stellen große Lücken aufweisen. Auf die Politik ist ohnehin kein Verlass. Wenn’s hart auf hart kommt, dann gilt am Ende doch die alte Devise: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott.

Genau hier setzt „Joe Vogel’s Survival Guide“ an. Diesem Ratgeber von Outdoor-Guru Joachim Vogel hat unser Survival-Experte Roy Grassmann den Feuer-Trick mit dem Baumpilz entnommen, den er in obigem Video zum Nachmachen präsentiert.

Vogel ist dafür bekannt, dass er die grundlegenden Überlebenstechniken auf eine anschauliche und auch für Laien und Neueinsteiger verständliche Weise vermittelt. Sie sind zugeschnitten auf alle möglichen Ereignisse – ob auf Fernreisen, Aktiv-Urlaub im Inland oder den Katastrophen- und Krisenfall. Mit den vielen grundlegenden Tipps und Kniffen, die „Joe Vogel’s Survival Guide“ vermittelt, ist man für jede Lebenslage bestens gewappnet.

Der Autor ist ein anerkannter Fachmann: Vogel ist studierter Biologe und gehört zu den renommiertesten Survival-Experten Deutschlands. Sein Wissen konnte er auf zahlreichen Expeditionen durch Afrika, Mittel- und Südeuropa, Asien, Südamerika sowie Australien auf die Probe stellen.

Schon als Jugendlicher beschäftigte sich Vogel mit allen Fragen des Überlebens in freier Natur und verbrachte viel Zeit an Gewässern und in Wäldern. Seit Jahren veranstaltet er erfolgreich Survival-Kurse und hält Vorträge in ganz Europa. Mit Buchveröffentlichungen wie „Pflanzliche Notnahrung“ oder „Outdoor- und Survival-Medizin“ hat er auch Ratgeber für spezielle Teilbereiche des Überlebens

Sein Survival-Ratgeber ist klar strukturiert, die verschiedenen Anleitungen, Profi-Tipps und Workshops bauen aufeinander auf. Zunächst vermittelt Vogel Neulingen Basiswissen (Ausrüstung, Skills, Know-how) über Outdoor und Survival. Aber auch alte Hasen können sich hier noch den einen oder anderen Tipp abholen, den sie bislang vielleicht nicht auf dem Schirm hatten.

Die Lektüre von „Joe Vogel’s Survival Guide“ ist unverzichtbar in Krisenzeiten, denn die Kenntnisse, die dieser Ratgeber vermittelt, könnten schon bald überlebenswichtig sein. Hier bestellen.