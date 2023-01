China: USA verantwortlich für Ukraine-Krieg

Zitat des Tages: „China hat die Vereinigten Staaten für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. ,Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst habenʽ, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag vor der Presse in Peking. Sie seien auch ,der größte Faktor, der die Krise anfachtʽ“. (ZDF heute)

„Die militärpolitische Lage in der Welt ist nach wie vor schwierig; das Konfliktpotenzial hat in einer Reihe von Regionen zugenommen und es sind neue Spannungsherde entstanden. So sind wir beispielsweise ernsthaft besorgt über die Aufstockung der Streitkräfte der USA und der NATO direkt an den Grenzen Russlands und die Durchführung groß angelegter, auch außerplanmäßiger Manöver.“ (Wladimir Putin, zitiert nach COMPACT Edition Putin verstehen: Seine Reden aus der Kriegszeit im Original)