Bundestag: Debatte um gekaufte Journalisten

Eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hatte zuletzt für Wirbel gesorgt. Die Bundesregierung bestätigt nämlich in der Antwort 200 Fälle seit 2018, in denen Journalisten für Bundesministerien gearbeitet und dafür fette Honorare abgegriffen haben. Etwa 1,5 Millionen unserer Steuergelder sind dafür draufgegangen.

Mit anderen Worten: Mainstream-Journalisten erhalten reichlich Kohle, um Gefälligkeitsjournalismus für Kanzler Scholz und seine Truppe umzusetzen. Kein Wunder also, dass wir seit Jahren in Funk und Fernsehen ausschließlich regierungshörige Hofberichterstattung erleben.

Systematische Züchtung

Im Rahmen der Bundestagsdebatte im Hohen Hause brachte es der AfD-Abgeordnete Marc Jongen auf den Punkt. Er warf den Altparteien vor, „systematisch eine Truppe willfähriger Hofberichterstatter“ heranzuzüchten. Jongen: „Wenn dieses System nicht korrupt ist, was ist dann überhaupt noch Korruption?! Und:

„Glaubt denn jemand wirklich im Ernst, diese Finanzspritzen hätten keinen Einfluss auf die Berichterstattung von Journalisten?! Alle Verfehlungen der Mächtigen werden doch auf diese Weise weichgezeichnet oder gleich ganz verschwiegen. Warum denn auch die Hand beißen, die einen füttert?“

Es handele bei der Vorgehensweise von GEZ-Journalisten nicht um Haltung, sondern um „Rückgratlosigkeit.“

In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ wird Jongen bestätigt:

„Ausgewogen, objektiv, überparteilich. So sollten öffentlich-rechtliche Medien berichten. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag ausdrücklich geregelt. Und tatsächlich ist eine unabhängige Presse Markenkern einer funktionierenden Demokratie. Wann aber waren wir jemals weiter von diesem Idealbild entfernt?“

Zum Mitschreiben für die GEZ-Journaille: Gute Journalisten sollten grundsätzlich kritisch daherkommen. Ihre Aufgaben bestehen darin, aufzudecken, zu recherchieren und zu kontrollieren. Politiker müssten gute Journalisten fürchten und sich schon deswegen besonders bemühen, bloß keine Angriffsfläche zu bieten. So entstünde eine Kontrollfunktion, von der die Gesellschaft insgesamt profitierte.

Gegenseitige Versorgung

Heute aber bilden herrschende Volksvertreter und etablierte Medienschaffende eine Mischpoke. Sie versorgen sich gegenseitig mit Informationen, sie starten gemeinsame Kampagnen, sie finanzieren sich und sie schieben sich Posten zu.

Pikant: Werden bundesdeutsche Journalisten auch von Geheimdiensten geschmiert? Sehr erleuchtend ist jedenfalls, was der Deutsche Bundestag bei der Präsentation der Regierungsantwort an die AfD-Fraktion hinzufügt: „Nicht enthalten in der Aufstellung sind nach Angaben der Bundesregierung aus Gründen des Staatswohls Honorare, die der Bundesnachrichtendienst (BND) an Journalisten gezahlt hat, weil die Kooperationen des BND besonders schützenswert seien.“

