Vorabdruck aus der Maiausgabe von COMPACT-Magazin. Die Staaten des Westens unter Führung der USA streben bekanntlich eine «regelbasierte Weltordnung» an. Wie schön, möchte man sagen: Wer will denn schon in einer Welt leben, in der das Recht des Stärkeren gilt? In der Großmächte im Interesse ihrer eigenen Oligarchenkaste ganze Volkswirtschaften ruinieren, gewählte Regierungen fremder Länder aus dem Amt hebeln, deren lebensnotwendige Gaspipelines zerstören oder gar willkürlich ganze Länder bombardieren? _ Manfred Kleine-Hartlage ist Publizist und