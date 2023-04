Bravo: Ösis wollen deutsche Klimaterroristin abschieben

Österreich zieht jetzt Konsequenzen: Eine deutsche Klima-Chaotin, die vorwiegend in Klagenfurt ihr Unwesen treibt, soll nun aus der Alpenrepublik abgeschoben werden. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren.

Deutschland exportiert nicht nur Autos und Maschinen, sondern auch politische Wahnideen und fragwürdige Aktivisten in alle Welt. So musste sich unser südliches Nachbarland in den letzten Jahren mit der deutschen „Klimaaktivistin“ Anja Windl herumschlagen, die an zahlreichen Blockadeaktionen der Klimakleber der „Letzten Generation“ teilnahm.

„Klima-Shakira“ – Galionsfigur der Ösi-Chaoten

Windl wurde in den letzten Monaten zu dem Gesicht der Klima-Chaoten in Österreich. Das ist vor allem ihrem Aussehen geschuldet. Die österreichische Zeitung heute verglich sie mit der kolumbianischen Popsängerin Shakira, was bald von den anderen Medien übernommen wurde. Bald war „Klima-Shakira“ die Galionsfigur des selbsternannten Klima-„Widerstands“ zwischen Vorarlberg und Burgenland.

Aber auch wenn die junge Frau tatsächlich gut aussieht, so ändert dies doch rein gar nichts daran, das sie an zahlreichen Nötigungen und Straftaten beteiligt war. Das will man sich in Wien nun nicht mehr länger bieten lassen. Wie das Portal heute.at nun berichtet, soll gegen die aus Niederbayern stammende „Aktivistin“ nun ein Aufenthaltsverbot für Österreich verhängt werden. Das alles geht wohl auf eine Polizeikontrolle zurück, die zuletzt in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt nach einer Blockade durchgeführt wurde. Dabei fiel den Beamten wohl auf, dass Windl deutsche Staatsbürgerin ist.

Raus aus der Alpenrepublik

„Klima-Shakira“ studiert derzeit nämlich noch in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt Psychologie, wird sich aber nun wohl bald einen neuen Hochschulort in Deutschland suchen müssen. Allzu schwer sollte ihr das allerdings nicht fallen, denn schließlich beschwerte sie sich in letzter Zeit häufig über die angeblich ausufernde Polizeigewalt gegen ihre Genossen in Österreich.

Windl jammerte nun gegenüber heute.at:

„Ich finde es unerhört, dass man mir das Recht zum Protest in Österreich abspricht. Seit Jahren lebe ich in Österreich und habe meinen Lebensmittelpunkt inklusive Studium hier – es bleibt aber ohnehin abzuwarten, inwiefern sich das rechtlich durchsetzen lässt.“

Vielleicht hätte Windl, um die nun eingetretene Situation zu vermeiden, nicht ausgerechnet in ihrer Wahlheimat serienweise schwere Nötigungen begehen sollen. Diese gehen natürlich auch in Deutschland von dortigen „Aktivisten“ der „Letzten Generation“ mit voller Kraft weiter. Hier wurde in den vergangenen Tagen beispielsweise die Köhlbrandbrücke und damit eine der wichtigsten Zugänge zum Hamburger Hafen immer wieder aufs Neue von den Klima-Chaoten blockiert.

Blockade des Hamburger Hafens

Gestern beispielsweise hatten die Klimaterroristen einen Laster dabei, mit dem sie Kies auf die Fahrbahn kippten und sich außerdem an dem Laster festklebten. Solche Aktionen werden von den deutschen Behörden – anders als in Österreich – anscheinend weiter mit einem gewissen Wohlwollen begleitet und stillschweigend toleriert, obwohl sie mittlerweile zu einer Gefahr für die öffentliche Ordnung in Deutschland geworden sind. Wahrscheinlich muss es auch hier noch wesentlich schlimmer werden, bevor ein Bewusstseinswandel eintritt und es besser werden kann.

