Blackout-Vorsorge mit der COMPACT-Powerstation

Mit diesem Notstrom-Aggregat kommen Sie durch den Habeck-Winter! Nur solange der Vorrat reicht!

Lassen wir uns durch den milden Oktober nicht täuschen! Winter is coming! Und die Ampel-Regierung hat keinen Plan, wo sie das Gas herbekommen soll. Schamane Habeck hofft, dass es weiter mild bleibt, hofft also auf die ansonsten von ihm verteufelte Erderwärmung. Aber erfahrungsgemäß war der kälteste Monat in den letzten Jahren immer der Februar.

Es nützt auch gar nichts, dass die Gasspeicher derzeit fast voll sind. Sobald die Temperaturen fallen und die Wohnungen beheizt werden müssen, leeren sich die Depots innerhalb von drei, vier Wochen. Die Gasspeicher müssen im Winter in der Regel zwei, manchmal sogar drei mal gefüllt werden. Wie aber soll das gehen ohne das “Russen-Gas”, das nicht mehr fließt?

Sogar Ampel-Politiker und die Bundesnetzagentur warnen mittlerweile vor einem Gas-Blackout. Ein Gas-Blackout aber zieht den Strom-Blackout nach sich, denn etwa acht Prozent der Stromerzeugung kommen aus Gaskraftwerken. Und: Wenn die Gasheizung ausfällt, schalten die Leute auf Stromheizgeräte um – und das knockt die Stromversorgung erst recht aus!

Kurz und gut: Seien sie vorbereitet. Mit einem Notstromaggregat sind sie auf der sicheren Seite. COMPACT hat da ein gutes Angebot für Sie:

Für Selbstversorger: PowerStation P25MAX.

Lieferbar ab November 2022. Hier bestellen.

Bei Stromausfall oder Blackout

Falls Sie Zuhause einmal plötzlich und unerwartet im Dunkeln stehen, können Sie diese Geräte u. U. einige Stunden weiterbetreiben:

ƒ Wasserpumpe (für WC-Spülung, Waschwasser, etc.)

ƒ Kühl-/Gefrierkombinationen

ƒ Wasserkocher

ƒ Akkuladegeräte von Kommunikationsgeräten

ƒ Licht

ƒ Heizlüfter

Was ist das Besondere an der P25Max?

ƒ Ausgelegt für 2.200W, können Sie die Anlage mit bis zu 3.500W belasten.

ƒ Durch moderne Akku-Technologie laden Sie die P25Max mit der Steckdose in weniger als einer Stunde auf 80% und weniger als 2 Stunden auf 100%. Das ist außergewöhnlich.

ƒ Sie können bis zu 4 leistungsstarke Solarpanels anschließen.

ƒ Das Gehäusedesign ist durchdacht und die Position der Anschlüsse für die Einsatzpraxis optimiert.

Gehäuse

ƒ Elegantes Aluminiumgehäuse mit zwei integrierten, rutschsicheren Handgriffen.

ƒ Großes, dimmbares Display mit exakter, prompter Anzeige der Ladung, Verbräuche, etc.

ƒ Vorderseitig Anschlüsse für USB-A und USB-C, Zigarettenanzünder und Hohlstecker.

ƒ Rückseitig 3 AC Ausgänge für 220 – 240V, 1 AC Ladestromeingang für 220 – 240V und ein DC Eingang für Anderson-Steckverbindung (für Laden mit 10 – 40V bei 9A)

ƒ Die AC und DC-Schnittstellen sind ein-/abschaltbar.

Mobil und autark im Beruf:

ƒ Laden Sie die Akkus Ihrer Werkzeuge.

ƒ Betreiben Sie kabelgebundene Werkzeugmaschinen mit bis zu 3.500W (max. 2.200 pro Gerät).

ƒ Betreiben Sie Ihr Notebook oder andere empfindliche IT.

ƒ Bereiten Sie sich Ihr Mittagessen.

Mobil und autark unterwegs in den Ferien:

ƒ Mit dem Reisemobil oder Wohnwagen Feststrom-unabhängig stundenweise die Klimaanlage, den Kühlschrank, Multimedia und andere Verbraucher versorgen.

ƒ Einen Kompressor betreiben, der das Planschbecken, die Luftmatratze oder das Schlauchboot befüllt.

ƒ Den kleinen Elektrogrill, den Miniofen oder die Kaffeemaschine betreiben.

ƒ Die Akkus elektrischen Spielzeugs für große und kleine Leute laden.

ƒ

Technische Daten

Kapazität: 1.935Wh (50,4V 537.600mAh) Ausgangsleistung: 2.200W E-VSZ: bis max. 3.500W, bei nicht gleichzeitigem Laden des Gerätes per AC od

€ 2.999,00. Hier bestellen!