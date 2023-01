BILD: „Beginnt jetzt der 3. Weltkrieg?“

Ukraine will Moskau und andere russische Großstädte bombardieren. Alle Informationen zum drohenden Weltkrieg in der Februar-Ausgabe von COMPACT-Magazin.

Die Ukraine will Moskau und andere russische Großstädte bombardieren, das meldet das „Handelsblatt“ am gestrigen Abend und zitiert ein Mitglied der Selenski-Regierung. „Die Ukraine hat mit Luftangriffen auf russische Großstädte wie Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg gedroht, falls Russland die Attacken auf zivile Infrastruktur wie die Stromversorgung nicht stoppen sollte. Das sagte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak in einem Youtube-Interview.“

Durch die beschlossene NATO-Panzeroffensive unter Einschluss deutscher Leoparden hat sich die Lage dramatisch verschärft. Selbst die BILD-Zeitung stellte eine aktuelle Sendung unter den Titel „Beginnt jetzt der Dritte Weltkrieg?“ Die USA, Frankreich und die Niederlande diskutieren bereits die Lieferung von Kampfbombern an die Ukraine. Kanzler Scholz hat das zwar ausgeschlossen. Aber wie glaubwürdig ist Scholz nach seinem Leopard-Umfaller noch? Wie nah sind wir dran am Weltkrieg? Die Meldungen nach dem Leopard-Beschluss geben zu höchster Besorgnis Anlass.

Der Plan: Raketen auf Moskau

Spiegel: „Selenskyj bittet Stoltenberg um Langstreckenraketen und Flugzeuge . Der ukrainische Präsident telefoniert mit dem NATO-Generalsekretär und fragt nach weiterer militärischer Unterstützung.“

Polens Regierung würde es nach eigenen Angaben unterstützen, wenn die Nato eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine beschließen sollte. „Ich glaube, wir, die Nato, müssen mutiger sein“, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag dem französischen Sender LCI.

Heute trafen die ersten ukrainischen Soldaten in der BRD ein. Sie werden von der Bundeswehr am Panzer Marde ausgebildet, von dem 40 Stück geliefert werden. (Auf dem US-Stützpunkt Grafenwöhr läuft die Ausbildung schon seit Mitte Januar.)

Die USA organisieren am 14. Februar in Brüssel ein weiteres Treffen zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Da dürfte es schon um Kampfbomber und Langstreckenraketen gehen.

Der CSU-Vize und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, fordert: „Wir brauchen – auch wenn der Begriff kein einfacher ist – eine Art Kriegswirtschaft in der EU.“

Schlägt Russland zurück?

Russland bezeichnet die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine als eine „direkte Beteiligung“ an dem Konflikt. Immer wieder hat Moskau vor weiteren Lieferungen gewarnt. Immer wieder hat der Westen weggehört. Das ist ähnlich wie im Winter 2021/22, als Moskau immer wieder gewarnt hat – und der Westen hat einfach weitergemacht mit der Hochrüstung der Ukraine. So ist es auch aktuell: Die Warnungen Putins werden ignoriert – und wenn er dann zuschlägt, ist das Gejammer groß…

