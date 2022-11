Biden in Panik: Neue Waffen für die Ukraine

Die USA befeuern den Krieg in Europa weiterhin kräftig. Nun bringt Washington hektisch eine weitere Waffenlieferung auf den Weg. Fürchtet US-Präsident Biden den Machtwechsel im Kongress? Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



Der US-Ökonom Jeffrey Sachs hat die Europäer in mehreren Interviews davor gewarnt, dass die USA in der Ukraine einen langen Krieg auf europäischem Boden anstreben würden. Deshalb sollte aus seiner Sicht die EU an einer schnellen Verhandlungslösung interessiert sein.

„USA geht es um globale Vorherrschaft“

So äußerte der weltbekannte Ökonom noch am 1. April dieses Jahres in einem Interview mit der Welt:

„Biden hat in der Tat gesagt, dass wir uns für einen langen Konflikt wappnen sollen. Das ist eine schreckliche Idee. Ein langjähriger Kampf; da spricht ein alter amerikanischer Mann mit Erinnerungen aus dem Kalten Krieg. Da spricht kein Mann der Zukunft. (…) Die USA betreiben Expansionspolitik. Das ist der Geist in Washington. Der USA geht es um die Vorherrschaft in der Welt.“

Scheinbar hat Sachs die Intentionen der USA genau richtig eingeschätzt. Der Krieg in der Ukraine tobt nun ein Dreivierteljahr – und nun legt Washington mit weiteren Waffenlieferungen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar nach.

Neues Luftabwehrsystem für die Ukraine

Teil des neuen Pakets sind demnach große Mengen an Munition, so etwa Geschosse für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und das Flugabwehrraketensystem Hawk. Erstmals solle auch das mobile Luftabwehrsystem vom Typ Avenger an die Ukraine geliefert werden. Die neuen Militärhilfen bekräftigte auch der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in einer gestern abend abgehaltenen Pressekonferenz.

Inklusive der kommenden Lieferungen haben die USA seit Beginn des Krieges in der Ukraine Waffen und andere Ausrüstung im Wert von 18,6 Milliarden Dollar an Kiew geliefert. Sollten die Republikaner nach den Midterm-Wahlen vom Dienstag im Kongress die Mehrheit übernehmen, wurde damit gerechnet, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine zurückgehen könnte.

Die neuerliche Waffenlieferung wirkt deshalb in gewisser Weise auch wie eine Panikreaktion von US-Präsident Biden auf den Ausgang der Midterm-Wahlen vom vergangenen Dienstag. Die Auszählungen – das ist nichts Neues in den USA – laufen derzeit zwar noch, aber mindestens im Repräsentantenhaus, der ersten Kammer des US-Parlaments, steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Wechsel der Mehrheit hin zu den Republikanern an. Die ihm verbleibende Zeit mit einer demokratischen Mehrheit im Kongress will Biden offenbar nutzen, um nocheinmal größere Waffenmengen über den großen Teich zu schicken.

Der Ukraine-Krieg wird zum gigantischen Aufrüstungsprojekt, das die Taschen der US-Industrie füllt. Gleichzeitig betreibt man die Schwächung Russlands, blockiert eine europäisch-russische Annäherung und setzt so die eigenen geopolitischen Doktrinen um. Die Verlierer dieser Entwicklung sitzen in Europa, das die Hauptlast der Sanktionen trägt und nun mit dem größten Krieg seit 1945 auf dem Kontinent zurechtkommen muss.

