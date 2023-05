Benin-Bronzen: Debakel für grüne Moral-Apostel

Feministische Außenpolitik bedeutet auch, die eigenen Museen zu leeren. Wie sinnlos das alles ist, zeigt nun das Geschehen rund um die von Annalena Baerbock an Nigeria gegebenen Benin-Bronzen. In unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ zeigen wir, welche großartigen Leistungen unsere Vorväter in Afrika, China und in der Südsee vollbrachten. Hier mehr erfahren.



Am 20. Dezember 2022 übergaben Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Besuch in der nigerianischen Hauptstadt Abuja unter großem Demuts-Tamtam in einem feierlichen Akt die ersten 20 der sogenannten Benin-Bronzen an den nigerianischen Staat. Man konnte den Bildern dieses Staatsakts regelrecht ansehen, wie sehr sich die beiden Grünen-Politikerinnen in ihrer hypermoralischen Posiererei gefielen.

Eine grüne Groteske

Jetzt ist der Katzenjammer groß. Der scheidende nigerianische Staatspräsident Muhammadu Buhari, ein ehemaliger General, hat die Bronzen dem Oba Ewuare II., dem König des Titularkönigtums Benin, übereignet. Sie gehören nun dem Königspalast in Benin City, dessen Zugang vom Hofstaat des Obas kontrolliert wird und der sich im Privateigentum der Dynastie befindet. Der Hintergrund des Deals besteht wohl darin, dass die Königsfamilie im Gegenzug für den Erhalt der Bronzen die nigerianische Regierungspartei APC bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die im Februar dieses Jahres stattfanden, unterstützt hat.

Was wir derzeit gerade erleben, ist deshalb auch eine kaum mehr steigerbare Selbstdemontage bundesdeutschen Gutmenschentums, die fast schon Züge einer Groteske annimmt. Das bedeutende Kunstwerke und wichtige historische Artefakte der Öffentlichkeit in Museen zugänglich gemacht werden sollten, ist nämlich längst nicht überall auf der Welt Allgemeingut.

Sklavenhandel und Korruption

Das hätte man in Berlin natürlich wissen können und wissen müssen. Aber auch abgesehen von dem Risiko, dass die Artefakte auf Nimmerwiedersehen in irgendeinem Privatbesitz verschwinden könnten, war die Rückgabeaktion immer mehr als fragwürdig. Die in Deutschland befindlichen Stücke, die sich in Museen in Berlin, Köln und Hamburg befanden, wurden nämlich rechtmäßig bei Auktionen erworben. Deutschland hatte nie eine Kolonie auf dem Territorium des heutigen Nigerias. Die Briten waren es, die 1897 den Königspalast der Edu-Dynastie in Benin-City plünderten.

Doch um die Geschichte der Bronzen haben sich Baerbock und Roth sicherlich nie gekümmert. Auch nicht darum, dass das Königshaus von Benin durch den Sklavenhandel reich und mächtig wurde und in diesem Punkt beispielsweise den Portugiesen, die bis heute für ihre Rolle in der Geschichte der Sklaverei angeprangert werden, in nichts nachstand. So etwas zählt in den Augen linker Politiker, die häufig der Critical Race Theory anhängen, nicht. Hier dreht sich in einer fast schon manischen Art und Weise schließlich alles um die Schuld europäischstämmiger Menschen, während alle anderen schon per definitionem immer nur die armen Opfer sein können.

Wunsch nach einem zweiten Brandt-Kniefall

Wer solche verquasten Ideologien verinnerlicht hat, handelt am Ende natürlich reflexartig. Für Roth und Baerbock gab es nie eine andere Option als die Rückgabe der Bronzen. Dem notorischen Jürgen Zimmerer, linker Historiker und einer der fanatischsten Fürsprecher einer „Dekonstruktion“ des Hamburger Bismarck-Denkmals, geht auch das Handeln von Roth und Baerbock noch nicht weit genug. Seiner Auffassung nach hätte es zu einer „Restitution aller gestohlenen Objekte“ aus dem Humboldt Forum kommen müssen, vielleicht verbunden mit der „demutsvollen“ Bitte, „einige Objekte hier ausstellen zu dürfen.“ Weiter bemängelte Zimmerer, dass bislang eine Geste wie Willy Brandts Kniefall in Warschau gegenüber den Afrikanern fehle.

Doch nun hat sich gezeigt: Das Handeln Berlins war nicht nobel, sondern einfach nur töricht. Lernen wird man wohl eher nichts aus dem ganzen Vorgang. So ist auch davon auszugehen, dass man in Berlin weiter an der Idee festhält, die zugesagten Millionensummen nach Nigeria zu pumpen, die dort eigentlich für den Bau eines Museums zur Ausstellung der Benin-Bronzen verwendet werden sollten. Ein dankbarer Empfänger für das Geld wird sich sicherlich finden, denn schließlich zählt Nigeria zu den korruptesten Staaten der Welt.

