Bayern-Beben: Söder schmiert ab!

Weniger als drei Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Bayern. Sah es in den vergangenen Wochen so aus, als würde Ministerpräsident Markus Söder, politischer Amokläufer während der Corona-Jahre, ungestraft davonkommen, so sinken seine Zustimmungswerte in diesen Tagen dramatisch. Das geht aus einer umfangreichen Repräsentativ-Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey hervor.

Die Wähler rechnen ab

Die Wähler und Bürger haben demnach doch nicht vergessen, was Söder ihnen in den Jahren 2020, 2021 und auch 2022 angetan hat. Er hatte sich an die Spitze der Spalter und Impf-Forderer gesetzt und mit seiner Södolf-Rolle gesellschaftlichen Schaden angerichtet, der irreparabel ist. Unvergessen ist, wie Corona-Söder die Bürger im Freistaat drangsalierte, im Dezember 2021 massiv auf eine Impfpflicht ab 12 Jahren drängte und sogar vorschlug, die Kinder gleich im Klassenzimmer durchzuimpfen.

Söder gilt zudem als außergewöhnlich unglaubwürdig. Seine Polit-Wendungen sind schon legendär. Derzeit poltert er wahlkampfstrategisch in erster Linie gegen die Grünen, während er kürzlich noch als Vorreiter einer schwarz-grünen Zukunftskoalition galt. Das waren die Zeiten, in denen er wiederholt Bäume umarmte und dergleichen.

Am 8. Oktober will er wiedergewählt werden und mimt derzeit wieder den heimatverbundenen Landesvater, tritt in Bierzelten auf und setzt auf Tracht und Heimat.

CSU im Sinkflug

Doch immer mehr Menschen durchschauen diesen Typen. In Umfragen befindet sich die CSU derzeit im Sinkflug. Mitte Mai lag sie noch bei 43 Prozent, jetzt wird sie bei Civey mit 38 Prozent ausgewiesen. Tendenz eindeutig fallend! Die eigentlich angestrebte absolute Mehrheit erscheint bereits verspielt.

Die Grünen, denen noch vor Monaten zugetraut wurde, die CSU in Bayern zu attackieren, liegen im Freistaat jetzt bei 17 Prozent. Freie Wähler, im Süden der Republik Koalitionspartner der CSU, kämen derzeit auf 12 Prozent, die SPD und die AfD liegen bei 12 beziehungsweise 11 Prozent. FDP und Linke dürften den Sprung in den Landtag recht eindeutig verpassen, liegen bei drei beziehungsweise zwei Prozent.

Zu bedenken ist hier, dass in Bayern die Stimmen für die Freien Wähler zu einem gehörigen Teil der AfD fehlen. Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und Wirtschaftsminister in Bayern, rühmt sich sogar damit. Er sei der „Bekämpfer” der AfD, brüstete er sich gegenüber der Zeit:

„Ich verhindere durch klare Ansprache der Probleme, dass immer mehr verärgerte Menschen aus der Mitte zu dieser Partei wandern.”

Er versuche, „zu retten, was zu retten ist”. Aiwanger: „Schauen Sie in die Bundesländer außerhalb Bayerns. Dort haben wir 20 bis 30 Prozent AfD”. Er halte „Wähler bei mir, die in anderen Bundesländern AfD wählen”.

Unzufrieden mit Söder

Bemerkenswert: Mittlerweile ist nahezu jeder Zweite (49 Prozent) ausdrücklich unzufrieden mit Ministerpräsident Söder. Das sind weitere vier Prozent mehr als noch im Mai. Jeder dritte Befragte gibt sogar an, „sehr unzufrieden” mit Söder zu sein.

Dieser Unmut, der Söder und weitere Spitzenpolitiker trifft, ist eine große Chance, etwa für die AfD. Hier setzt Martin Sellner in seinem aktuellen Buch an. Patriotische Kräfte dürften, so mahnt er, jedoch nicht die Hände in den Schoß legen und auf Fehler der Konkurrenz hoffen. Auch gute Wahlergebnisse allein brächten keine Wende zum Guten. Wichtig sei es vielmehr, die vielen Wähler auch als Aktivisten zu gewinnen.

